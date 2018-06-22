HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, patates ve soğanın fiyatının 7 liraya çıktığını ifade ederek, "Eskiden dünyanın en pahalı elektriğini ve benzinini kullanıyorduk şu anda dünyanın en pahalı patates ve soğanını tüketiyoruz." dedi.
Aslan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının güzel günlere vesile olmasını temenni etti, Türkiye'nin kardeşliğine, barışına ve ilerlemesine katkı sunması gerektiğini söyledi.
Patates ve soğan fiyatlarındaki artışa değinen Aslan, "Patates ile soğanın fiyatı 7 liraya çıktı. Yani bir litre benzinden daha pahalı. Eskiden dünyanın en pahalı elektriğini ve benzinini kullanıyorduk şu anda dünyanın en pahalı patates ve soğanını tüketiyoruz. Bu tamamıyla iktidarın yanlış politikasından, siyasetinden kaynaklanmaktadır." görüşünü savundu.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba yönelik saldırıda hayatını kaybedenler bulunduğunu anımsatan Aslan, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini kaydetti.
Olaya ilişkin görüntüler bulunduğunu hatırlatan Aslan, bu konuda particilik yapılmamasını istedi.
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinmeyen yönleri! "Organize şakalar yapar, sesini değiştirip evdekileri işletir"
RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı
Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
Pilot yolcuların üzerine soğuk hava püskürttü
Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Okuyucu Yorumları 0 yorum