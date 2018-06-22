HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, patates ve soğanın fiyatının 7 liraya çıktığını ifade ederek, "Eskiden dünyanın en pahalı elektriğini ve benzinini kullanıyorduk şu anda dünyanın en pahalı patates ve soğanını tüketiyoruz." dedi.

Aslan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının güzel günlere vesile olmasını temenni etti, Türkiye'nin kardeşliğine, barışına ve ilerlemesine katkı sunması gerektiğini söyledi.

Patates ve soğan fiyatlarındaki artışa değinen Aslan, "Patates ile soğanın fiyatı 7 liraya çıktı. Yani bir litre benzinden daha pahalı. Eskiden dünyanın en pahalı elektriğini ve benzinini kullanıyorduk şu anda dünyanın en pahalı patates ve soğanını tüketiyoruz. Bu tamamıyla iktidarın yanlış politikasından, siyasetinden kaynaklanmaktadır." görüşünü savundu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba yönelik saldırıda hayatını kaybedenler bulunduğunu anımsatan Aslan, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini kaydetti.

Olaya ilişkin görüntüler bulunduğunu hatırlatan Aslan, bu konuda particilik yapılmamasını istedi.

