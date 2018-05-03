HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Cumhurbaşkanı adayı olarak eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın adını açıklayacağını duyuran HDP, seçim çalışmalarını sosyal medyada başlattı. Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan Demirtaş’ın eski bir konuşmasından görüntüleri paylaşan HDP, “İsim vermiyoruz, oyunuzu en yakışıklı olana verin” notunu düştü.
HDP'nin attığı tweet'in ardından sosyal medya kullanıcıları yakışıklı buldukları cumhurbaşkanı adayının fotoğrafını paylaşmaya başladı.
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