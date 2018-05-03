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HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 22:44 | Son Güncelleme

HDP, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için sosyal medya hesaplarından kampanya başlattı.

Cumhurbaşkanı adayı olarak eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın adını açıklayacağını duyuran HDP, seçim çalışmalarını sosyal medyada başlattı. Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan Demirtaş’ın eski bir konuşmasından görüntüleri paylaşan HDP, “İsim vermiyoruz, oyunuzu en yakışıklı olana verin” notunu düştü.

HDP'nin attığı tweet'in ardından sosyal medya kullanıcıları yakışıklı buldukları cumhurbaşkanı adayının fotoğrafını paylaşmaya başladı.

HDP SELO

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Selahattin Demirtaş HDP seçim 2018 24 haziran erken seçimi

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