HDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-HALKLARIN Demokratik Partisi, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.

Diyarbakır ile aynı anda Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda düzenlenen aday tanıtımına HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP İstanbul İl Başkanlığı yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Sahneye kurulan barkovizyonda HDP'in yeni sloganı ve seçim şarkısı partililere tanıtıldı.

SEZAİ TEMELLİ: ADAYIMIZ SELAHATTİN DEMİRTAŞ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı adaylarının cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş olduğunu açıkladı.

Temelli sözlerini şöyle sürdürdü:

24 Haziran çok büyük bir fırsatı önümüze getirmiştir. 24 Hazirana giderken, hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de parlamento seçimlerinde HDP ve HDP'nin dostlarıyla beraber, bu gidişatı durduracağız ama bir yere kadar durduracağız. Selahattin Demirtaş'ın adaylığı bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz programımızın gücüdür, sözümüzün gücüdür, mücadelemizin gücüdür. 2014 yılında Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaştı, 2004 yılında başladığımız bu yolculuk, bu umuda yolculuk bugün 2018'de yine Selahattin Demirtaşla yine HDP ile yoluna devam ediyor. İnanıyoruz ki, 7 Haziranda yarım bıraktığımız işi şimdi 24 Haziranda hep birlikte tamamlayacağız. Bir de herkesin aklında bir soru. İkinci turda ne yapacaksınız? Birinci turda ne yapacaksak ikinci turda da onu yapacağız. Siz bu hesabı yapamadınız ama biz bu hesabı çoktan yaptık. Birinci turda muhalefetin en güçlü adayı Demirtaş kazanacak, ikinci turda da biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız" dedi.