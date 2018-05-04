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HDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 20:25 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.

HDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-HALKLARIN Demokratik Partisi, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.
Diyarbakır ile aynı anda Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda düzenlenen aday tanıtımına HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP İstanbul İl Başkanlığı yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Sahneye kurulan barkovizyonda HDP'in yeni sloganı ve seçim şarkısı partililere tanıtıldı.

SEZAİ TEMELLİ: ADAYIMIZ SELAHATTİN DEMİRTAŞ
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı adaylarının cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş olduğunu açıkladı.
Temelli sözlerini şöyle sürdürdü:
24 Haziran çok büyük bir fırsatı önümüze getirmiştir. 24 Hazirana giderken, hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de parlamento seçimlerinde HDP ve HDP'nin dostlarıyla beraber, bu gidişatı durduracağız ama bir yere kadar durduracağız. Selahattin Demirtaş'ın adaylığı bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz programımızın gücüdür, sözümüzün gücüdür, mücadelemizin gücüdür. 2014 yılında Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaştı, 2004 yılında başladığımız bu yolculuk, bu umuda yolculuk bugün 2018'de yine Selahattin Demirtaşla yine HDP ile yoluna devam ediyor. İnanıyoruz ki, 7 Haziranda yarım bıraktığımız işi şimdi 24 Haziranda hep birlikte tamamlayacağız. Bir de herkesin aklında bir soru. İkinci turda ne yapacaksınız? Birinci turda ne yapacaksak ikinci turda da onu yapacağız. Siz bu hesabı yapamadınız ama biz bu hesabı çoktan yaptık. Birinci turda muhalefetin en güçlü adayı Demirtaş kazanacak, ikinci turda da biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız" dedi.

DEMİRTAŞ'IN CEZAEVİNDEN YOLLADIĞI MEKTUBU OKUNDU
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Konuşmasının ardından Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeyken çektiği 3 fotoğraf barkovizyondan gösterildi. Sezai Temelli daha sonra sahneye tekrar çıkarak Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı mektubu partililere okudu. Selahattin Demirtaş Mektupta şu ifadelere yer verdi: Hepinizi yürekten selamlıyorum. Sanırım bu mesajım sizlere okunduğunda, yeni yaşamın, yeni umudun ve yepyeni bir geleceğin sözcülüğünü yapmak üzere beni Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş olacaksınız. Her şeyden önce bu şerefli göreve beni layık görmüş olmanızdan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Siyasi rehine olarak F tipi bir hücrede tutuluyor olmama rağmen, bu zorlu misyonu yerine getirebileceğime inanmış olmanız, omuzlarımdaki yükü daha da arttırmıştır. Bu süreçte bana güvenen, inanan, dostluğunu, dayanışmasını, desteğini bir an olsun esirgemeyen bütün halkımıza ve partim HDP'ye en derin şükranlarımı sunuyorum. Yüreği benimle birlikte atan milyonların bu erdemli duruşu göstermiştir ki, 6 milyon kişinin sığabileceği bir hücre henüz icat edilemedi. Bir buçuk yıldır bu hücrede sizlerle birlikte nefes aldım ve sizlerle birlikte yaşadım" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından etkinlik sona erdi.
(FOTOĞRAF)

HDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladıHDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladıHDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladıHDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

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