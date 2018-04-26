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"HDP cumhurbaşkanı adayını en kısa sürede açıklayacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 18:25 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: - "Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP olarak seçimlere kendi adayımızla girdiğimizi deklare ettik ve en kısa zamanda da adayımızı Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız" - "(Cumhurbaşkanı adaylığı) Abdullah Gül Türkiye açısından elbetteki geçmişi bilinen bir siyasetçi ama biz birinci turda da ikinci turda da bizim adayımızın kazanacağına olan inancımızı ifade etmek isteriz"

HÜSEYİN YILDIZ - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP olarak seçimlere kendi adayımızla girdiğimizi deklare ettik ve en kısa zamanda da adayımızı Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Buldan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin Türkiye açısından tarihi değeriyle önemli bir seçim olduğunu söyledi.

"Türkiye toplumunun 15 yıllık AKP iktidarının Türkiye'yi nasıl yönettiğinin farkında olduğu süreçle karşı karşıyayız." ifadesini kullanan Buldan, şunları kaydetti:

"Elbetteki seçimde, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP olarak seçimlere kendi adayımızla girdiğimizi deklare ettik ve en kısa zamanda da adayımızı Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız. İsmi geçenler açısından ifade etmek isterim ki birinci turda bizim adayımız kazanacak, ikinci tura da kalacak olan yine bizim adayımızdır. Dolayısıyla diğer adaylar açısından Türkiye toplumu, Türkiye halkları bir karar verecek ama bu kararını Türkiye toplumunu kucaklayacak olan adaydan yana yapacağına olan inancımız çok büyüktür."

Buldan, cumhurbaşkanlığı adaylarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdullah Gül ismi de Selahattin Demirtaş ismi de var. CHP'nin adayının ismi henüz belli olmadı ama İYİ Parti'nin, Meral Akşener'in ismi var. Bu isimler elbetteki değişebilir de. Henüz isim açısından bir şey söylemek erken. Bunun için karar mekanizmalarımız henüz toplantılarını ve çalışmalarını tamamlamadılar. En kısa zamanda biz de adayımızı açıklayacağız."

Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine Buldan, "Abdullah Gül, Türkiye açısından elbetteki geçmişi bilinen bir siyasetçi ama biz birinci turda da ikinci turda da bizim adayımızın kazanacağına olan inancımızı ifade etmek isteriz." diye konuştu.

- "Toplumunun geleceğini düşünen tüm demokrasi güçleriyle ittifakımız olacak"

Seçimlerdeki ittifak çalışmalarına da değinen Buldan, "Türkiye demokrasi güçleriyle bir ittifak gerçekleştirdiklerini, özellikle Türkiye'nin batısında barıştan, demokrasiden yana olan, Türkiye'nin geleceğini düşünen, Türkiye toplumunun geleceğini düşünen tüm demokrasi güçleriyle ittifaklarının olacağını" söyledi.

Buldan, "Türkiye'nin batısında da, bölgede de Kürt halkının birliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Orada da Kürt partilerle özellikle birliğimiz olacak. Batı açısından Türkiye demokrasi güçleri, bölgede de Kürt ulusal birliği açısından önemli bir ittifak gerçekleşecek." dedi.

Buldan ve beraberindeki HDP heyeti, kentte, HDP İl Başkanlığını ziyaret edip partililerle görüştü. Daha sonra partisince parti binası önünde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katılan Buldan ve beraberindekiler Iğdır Belediyesi Kültür Evi'ni ziyaret etti.

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