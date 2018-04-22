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HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Rûdaw canlı yayınındaki açıklamalarıyla ilgili konuştu. Pir, Demirtaş'ın HDP'nin adayı olarak belirlenmediğini vurguladı.

HDP'de Selahattin Demirtaş karmaşası! Aday olarak belirlendi mi?

Pir, canlı yayın açıklamalarında tercümenin yarısınının bırakılıp yarısınının tercüme edilmiş olabileceğini söyleyerek, Demirtaş'ın HDP'nin adayı olarak belirlenmediğini vurguladı.

BirGün' konuşan Ziya Pir'in açıklamaları şöyle;

"Selahattin Bey ile söylediğim şey şuydu: 'Partinin yetkili mercileri henüz bir karar vermiş değil ama konuşulan isimler arasında elbette Selahattin Demirtaş'ın da adı geçiyor.' Söylediğim buydu."

"GÜL'Ü DESTEKLERİZ" İFADESİ: SPEKÜLATİF

Rûdaw'ın haberinde yer alan "HDP Abdullah Gül'ü destekler" ifadesiyle ilgili de konuşan Pir, konunun 'spekülatif' olduğunu söyledi ve Abdullah Gül ile ilgili açıklamalarının öncesinde parti ilkelerini sıraladığını, Gül'ün Erdoğan'ın karşısında ikinci turda aday kalması durumunda, partinin ilkelerini benimsemesi koşuluyla desteklenebileceğini söyledi.

Pir'in Rûdaw haberiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Abdullah Gül konusunda ısrarla dediler ki (Rûdaw), "Diğer partiler Abdullah Gül'ü aday gösterirse destekler misiniz?." Ondan önce uzunca ilkelerimizle ilgili konuşmuştum. Muhtemelen birinci turda adayımız olacak, onu ikinci tura taşımaya çalışacağız. 'Bu spekülatif bu konu' dedim. 'Eğer Abdullah Gül, Erdoğan'la birlikte 2. tura kalırsa, bizim ilkeleri de kabul ederse, tabanımızdan da öyle bir talep gelmesi söz konusu olur' dedim. 'Çok spekülatif, ben konuya girmek istemiyorum ama, olur ya adayımız 2. tura kalamaz, Gül 2. tura kalır, bizim ilkeleri kabul ederse...' dedim. Bu başka birisi de olabilir. 'İkinci tura bizim adayımız çıkamazsa, Erdoğan'ın karşısındaki de bizim ilkelerimizi kabul ederse... Kürt sorununun çözümü, demokratikleşmek, OHAL'in kalkması, siyasi tutsakların bırakılması gibi ilkelerimiz var' dedim. Onları kabul ederse, ikinci turda desteklememiz söz konusu olabilir. Israrla 'Abdullah Gül'ün üzerinde durdukları için, bu spekülatif bir soru, spekülatif bir cevap veriyorum' dedim. Eğer bizim adayımız ikinci tura kalamazsa ve ilkelerimizi kabul ederse, o zaman desteklememiz söz konusu olabilir."

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