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"HDP dediğimiz parti PKK'nın partisi değil mi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 12:59 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: - "Şimdi diyorlar ki HDP barajın altında kalırsa vekillerin çoğunu onların alacağını AK Parti alır. Ben buradan CHP'ye oy veren gönüllü bütün CHP'li dostlarımıza, kardeşlerimize, hemşehrilerimin vicdanına sesleniyorum, soruyorum; HDP milletvekili çıkarsa mı Türkiye'nin hayrına olur, yoksa AK Parti çıkarsa mı? HDP dediğimiz parti PKK'nın partisi değil mi? PKK'nın uzantısı değil mi? Şimdi HDP'nin vekil çıkarması demek PKK'nın parlamentoda temsilcilerinin olması demektir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Şimdi diyorlar ki HDP barajın altında kalırsa vekillerin çoğunu onların alacağını AK Parti alır. Ben buradan CHP'ye oy veren gönüllü bütün CHP'li dostlarımıza, kardeşlerimize, hemşehrilerimin vicdanına sesleniyorum, soruyorum; HDP milletvekili çıkarsa mı Türkiye'nin hayrına olur, yoksa AK Parti çıkarsa mı? HDP dediğimiz parti PKK'nın partisi değil mi? PKK'nın uzantısı değil mi? Şimdi HDP'nin vekil çıkarması demek PKK'nın parlamentoda temsilcilerinin olması demektir." dedi.

Bozdağ, Boğazlayan ilçesinde partisince düzenlenen mitinde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin hizmetlerinin, ortaya koyduğu projelerin muhalefet partilerince yıkılacağının söylendiğini belirterek, muhalefete tepki gösterdi.

Bekir Bozdağ, "İpsizler çıkmış şehir hastanesi israf diyor, sağlığa yapılan yatırım israf mı? Öbürü çıkmış 'Yerli otomobili, Kanal İstanbul'u durduracağım.' diyor. Esasında 'Ben Türkiye'yi, Türkiye'nin projelerini durduracağım.' diyor. Öyle bir şey olabilir mi? Siz ne yapacaksınız, şu sokaklarda gezen arabalar Alman, Japon, Kore malı olacağına Türk malı olsa kıyamet mi kopar?" diye konuştu.

Bozdağ, 2021'de elektrikli Türk malı otomobillerin sokaklarda dolaşacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin durdurulmasına, geleceğinin karartılmasına lütfen izin vermeyin. Ülkemizin geldiği noktadan geriye döndürülmesine lütfen izin vermeyelim ve geleceğe bakalım. Geleceğe beraber inşallah daha güçlü bir şekilde yürüyelim. Şimdi bir araya gelmiş beş benzemez ne yapıyorlar, yarış yapıyorlar. Şimdi soruyorum, Saadet Partisi ile CHP'nin bir ortaklığı var mı? Peki HDP ile var mı? Yok mu? Hepsi bir araya gelmişler, bunları bir araya getiren şey Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları kindir, nefrettir, düşmanlıktır. Emin olun başkaca hiçbir motivasyonları yok. Şimdi onlara soruyorum, kardeşim ne yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Doğalgazı Boğazlıyan'a getirdi, toplu konutu, üniversiteyi getirdi, Türkiye'yi havaalanlarıyla, hızlı trenlerle, bölünmüş yollarla donattı, sağlıkta reformlar yaptı, terörün belini kırdı, Türkiye'nin onurunu korudu, hangi hatayı yaptı. Bir tanesini söylesinler ki biz de onlara hak verelim veya vermeyelim."

Milletin hukukunu korumaya devam edeceklerine işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Şimdi diyorlar ki HDP barajın altında kalırsa vekillerin çoğunu onların alacağını AK Parti alır. Ben buradan CHP'ye oy veren gönüllü bütün CHP'li dostlarımıza, kardeşlerimize, hemşehrilerimin vicdanına sesleniyorum, soruyorum; HDP milletvekili çıkarsa mı Türkiye'nin hayrına olur, yoksa AK Parti çıkarsa mı? HDP dediğimiz parti PKK'nın partisi değil mi? PKK'nın uzantısı değil mi? Şimdi HDP'nin vekil çıkarması demek PKK'nın parlamentoda temsilcilerinin olması demektir. Şimdi soruyorum, neden PKK'nın parlamentoda olmasından bugünkü CHP yönetimi rahatsız olmuyor da Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının parlamentoda olmasından rahatsız oluyor. Atatürk'ün partisi, Atatürk hepimizin başının tacıdır, eğer Atatürk hayatta olsaydı PKK terör örgütünün temsilcileri meclise girsin diye, askerimize, polisimize, vatandaşımıza kurşun sıkan, ülkemizi bölmek isteyen bu hainlerle birlikte hareket edenleri CHP'nin başında tutar mıydı? CHP'nin kapısına kor muydu? Koymazdı."

- "Bunun hesabını sandıkta sormamız lazım"

Diğer partilere oy verenlerin tamamının vatan, millet, devlet, bayrak, din dediğinden, aynı şeyi düşündüklerini, aynı şeyi göze alacaklarını bildiğini ifade eden Bozdağ, "Bunun hesabını sandıkta hep beraber sormamız lazım. Türkiye'nin geleceğini karartmalarına izin vermeyelim." dedi.

Bozdağ, "Eksiklikleri tamamlayacak varsa o da yine biziz, yapamadıklarımız varsa onları yapacak da yine AK Parti'dir. Boğazlayan için daha güzelini yapacaksa yine bu kadro yapacak. Allah'ın izniyle duanızı, desteğinizi eksik etmediğiniz takdirde beraber Boğazlayan ve Yozgat için koşacağız. Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin altına, milletvekilliğinde de işte AK Parti'nin ampülünün altına besmeleyle oylarımızı basalım. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Yozgat

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