HDP, Demirtaş'ın 4 ildeki mitinge katılması için YSK ve Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), cezaevinde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın, İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin'de yapılacak mitinglere katılabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı.

HDP'den yapılan açıklamada, söz konusu mitinglere Selahattin Demirtaş'ın katılabilmesi için ilgili seçim kurullarına yapılan başvurunun kabul edildiği belirtildi. Demirtaş adına avukatı Günizi Satar, YSK ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tefkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede, Demirtaş'ın, İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin'de partisinin yapacağı mitingde hazır edilmesi talep edildi.

Dilekçede, Anayasa'nın 62'nci maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 2/1. maddesinde yer verilen eşitlik ve serbestlik ilkeleri hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Seçim sürecinin temel faaliyetlerinden olan açık kapalı yer toplantılarının 298 sayılı yasanın 49 ve 50'nci maddelerinde belirtilen şekilde, tutukluluk koşullarında diğer adaylarla eşit bir şekilde yerine getirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla radyo ve televizyonda yapılacak olan sesli ve görüntülü propaganda konuşması yeterli olmayacaktır. Selahattin Demirtaş kampanya döneminde seçmenleriyle sadece 2 defa, TRT yayını aracılığıyla buluşabilecektir. Bu nedenle serbest seçim ve eşitlik ilkesinin fiili olarak da uygulanması önem arz etmektedir. Her ne kadar Selahattin Demirtaş tutuklu olmasına rağmen cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katılma hakkını kullanmakta ise de, seçim faaliyetlerine eşit şekilde katılmasının tutukluluk sebebiyle engellenmesi, Anayasa'nın 19'uncu maddesi ile bağlantılı olarak 67/1 maddesini ihlal edecek niteliktedir."

KATILIMI SAĞLANMAZSA 'SEGBİS İLE KATILSIN' TALEBİ

Dilekçede, Demirtaş'ın mitinglere bizzat katılmasının sağlanılması, aksi taktirde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılımının sağlanması için gerekli işlemlerin yapılması istenildi. Dilekçede ayrıca, İstanbul Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Gaziantep Şehitkamil İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, İzmir Konak 1'inci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ve Mardin Artuklu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararları da ek olarak sunuldu.

