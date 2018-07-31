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HDP'den Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2018 14:35 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki HDP heyetinin, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.

HDP'den Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin de aralarında bulunduğu HDP heyeti, bugün Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya gelecek. HDP Basın Bürosu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre görüşme gerçekleştirecek heyette, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve Grup Başkanvekilleri Ayhan Bilgen ile Fatma Kurtulan da yer alacak.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre ziyaretin, Yıldırım’ın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından bir nezaket ziyareti olacağı vurgulandı.

LEYLA GÜVEN'İN TUTUKLULUĞU

Yapılacak ziyarette özellikle HDP milletvekili Leyla Güven’in tutukluluğun devam etmesi gibi konuların da gündeme getirileceği öğrenildi


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HDP Sezai Temelli meclis meclis başkanı binali yıldırım

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ŞİMDİ BUNU YAPIYORSUNUZ TAMAM NE GÜZEL.NOLUYOR YANİ BÜTÜN ÖN YARGILAR PARTİCİLİK ŞU BUU HERŞEYİ BİR KENARA ATIP BU ZOR DURUMLARDA BİRKEZ OLSUN HERŞEYİ UNUTUP POZİTİF BAKARAK BİR ARAYA GELSENİZ.BÜTÜN VEKİLLER BİR ARAYA GELİN BİRLİKTE BİR YEMEK DÜZENLEYİN ŞU ÜLKEYE APAYRI BİR SAYFA AÇIN...Bİ DAHA KİMSE KATİLLİĞİ PKK YI ARKA BAHÇEM SIRTIM DİYE SAÇMA GEREKSİZ LAFLAR ETMESİN.PKK KATİL ÖRGÜT ÖLDÜREN BÖLMEYE ÇALIŞAN VAMPİR SÜRÜSÜ.BU ÜLKE HDP LİYİDE KÜRDÜDE BARINDIRIYOR PKK NIN DEVLETİ DEĞİL.SİZDE PKK NIN VEKİLİ DEĞİLSİNİZ.AZ EMPATİ YAPIN DOĞRUYU BULUP DOĞRUDA BULUŞUN.BU MİLLET AYAĞA KALKARSA ???
yine bir pazarlık sohbeti..
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