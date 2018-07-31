HDP'den Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin de aralarında bulunduğu HDP heyeti, bugün Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya gelecek. HDP Basın Bürosu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre görüşme gerçekleştirecek heyette, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve Grup Başkanvekilleri Ayhan Bilgen ile Fatma Kurtulan da yer alacak.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre ziyaretin, Yıldırım’ın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından bir nezaket ziyareti olacağı vurgulandı.
LEYLA GÜVEN'İN TUTUKLULUĞU
Yapılacak ziyarette özellikle HDP milletvekili Leyla Güven’in tutukluluğun devam etmesi gibi konuların da gündeme getirileceği öğrenildi
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