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HDP'den olay yaratacak 2019 seçimi tahmini!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 10:11 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AK Parti ve MHP'nin yapacağı 'Cumhur İttifakı'nın seçimde ancak yüzde 40 alabileceğini söyledi. Yeni bir çözüm süreci beklediğini de açıklayan Temelli, "Biz zaten bu umudumuz asla yitirmedik, yitirmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

HDP'den olay yaratacak 2019 seçimi tahmini!

Sezai Temelli, AK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçimi kaybetme kaygısı o kadar yüksek ki. İkisi, üçü bir araya geldiler yine hesaplar tutmuyor, yasaları iğdiş ediyorlar, bu türden deyim yerindeyse komplo yasalar hazırlıyorlar ama yine de kazanamayacaklar. Çünkü bu, halkların, toplumun beklentilerini karşılayan bir siyasi hamle filan değil, bu tam tersine toplumun halkların beklentilerine karşı yapılan bir hamle. Ben inanıyorum ki, nasıl yüzde 64 hesabı yapıp yüzde 51’i ancak bir sürü hileyle elde etmiş bir şey varsa şimdi de 50+1 hesabı yapanlar yüzde 40’ı zor bulacak"

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER'İN SÖZLERİNE YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İkinci turda HDP, AKP ile anlaşır" iddiasına da değinen Temelli, "Bazen siyasetçiler gündemde olabilmek için çok kolaydan yanıtlar üretiyorlar. Biz bu yaklaşımı ciddiye almadık açıkçası. Bizim ikinci turda AKP’yle ittifak yapacağımızı söylemek şu yaşadığımız konjonktürü hiç okuyamamak anlamına gelir" dedi.

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"YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ OLACAKTIR"

Temelli ayrıca "Yeniden bir çözüm sürecine dönme ihtimali görüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Evet. Aslında çözüm hepimizin beklentisidir. Biz zaten bu umudumuz asla yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Yeni bir çözüm süreci olacak mıdır? Evet olacaktır. Ama bu artık bütün toplumun, bütün toplumsal dinamiklerin, toplumsal muhalefetin ortaklaştığı bir yerden olacaktır. Yani demokrasi ve barış mücadelesi bugünkü iktidarın bu saldırganlığını, bu algı yönetimini dağıtacaktır. Burada ortaklaşmalıyız. HDP bunu anlatıyor. Yani HDP ‘bütün bu karşıtlıklara rağmen bütün bu gerilimli siyasete rağmen bir arada yaşayabiliyoruz’ diyor. ‘Ortak vatanda, demokratik cumhuriyeti birlikte inşa edebiliriz’ diyor. Bunu başarabiliriz, çünkü bu aslında iktidara rağmen bugüne kadar yaptığımız bir şey. İktidarın bu ceberut yaklaşımını dağıtabilirsek, hem bugün yaşadığımız sorunlardan kendimizi arındırabileceğiz, hem de çok daha iyi bir yaşamı hep birlikte örebileceğiz. Bizim ‘yeni yaşam’ dememiz buydu, davetimiz buydu. Bu emeğin mücadelesidir, kadınların mücadelesidir, doğa talanına karşı mücadeledir, eşit özgür bir yaşam için mücadeledir ve bu bizim ortak kesenimizdir. Yan yana gelmek artık yeterli değil. Evet yan yana geldik, gelinebileceğini gösterdik. Şimdi önümüzdeki dönem yan yana gelenlerin ortak mücadeleyi sürdürme dönemidir."

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
SİZ %40 DİYORSANIZ DEMEKKİ İYİ YOLDALAR %65 DEMEKTİR BU İTTİFAK...HİÇ ŞÜPHEM KALMADI,ARTIK.
@alfallahturan bu yorumlar kırmızıya düşüyorsa bu mynet hain çok demektir
yok la yuzde doksan alirsiniz suphen yokmus ama baya baya guldum ha
Ula tüyü bozuk işiniz gücünüz hainlik ve nifak. siz acaba %5 i bulabilecek misiniz onu bi düşün?? Milli birliğin Cumhur İttifakı %60+ ın üstündedir.
Yok yüzde 90.Az söylemişsin.
Nasıl bir çözüm süreci, çözüm süreci ne, İşte çözüm süreci sana Ya sev Ya Terket. Sizin ki yeni bir vatan hainliği.
Akşenerin iyi partisi chp deki alevi olmayan oyları topluyacak
biraz rahat bırakın ağzımızla gülelim nerdeyse oturamayacak duruma geldik ?????? ?'? ?'? ?%?/ ??/ ??
lafa değil konuşana bak, allah yüzündeki tüm nurunu almış hdpkk lı yüzsüzün. ne demiş atalar it ürür kervan yürür. reis durmak yok yola devam
BEN BURADAN HDP'Lİ VEKİLLERE VE YÖNETİCİLERE SESLENİYORUM.PKK VE AKP'YE KENDİNİZİ DAHA FAZLA KULLANDIRTMAYIN.BUNLAR İKSİDE EMPERYALİS ABD VE İSRAİL İLE KUCAK KUCAĞA LAR.SİZ ÖNCE KENDİNİZ OLUN SONRA CHP'İLE OMUZ OMUZ VERİP BU ÜLKEYE DEMOKRASİYİ HU KUKU VE BARIŞI GETİRİN.BU ÇOK ZOR AMA.BU ZORU BAŞARMAK ZORUNDASINIZ.AKP VE PKK'DA N ÇÖZÜM DEĞİL ÇÖZÜMSÜZLİK GELİR.PKK YILDA 10 MİLYAR USD'LİK RANTI AKP'DE 15 YILDIR SÖ MÜRDÜĞÜ TÜRKİYE'DEKİ RANTI BIRAKMAZ.TERÖR VE YASA DIŞI İŞLER VE ŞİDDET BUNLARIN BES LENDİĞİ KAYNAKLAR.ASLA BIRAKMAZLAR,BI RA KA MAZ LAR.NOKTA
Ben bir puan daha verdim %41 yeter. Seçmenine "Bunlardan hesap sormazsam NAMERDİM." diyen ama bekası için sarayda emir eri olan Bahçeli köstebeklik yapıp son anda yine sözünden döner de dirsek çevirirse, vay AKP ye...!
biraz rahat bırakın ağzımızla gülelim nerdeyse oturamayacak duruma geldik ?????? ?'?
Cumhur başkanlığı seçiminde AKŞENER yüzde 60 oy alir kutuplaşma yalan talan KANDIRILMAK BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşur...
Kürde giden yardımları çalan sonrada dağa gönderen arkasını pkk ya dayayan bir rezillik demeti
SİZ O SÜRECİ KAYBEDELİ ÇOK OLDU,EŞ,DIŞ,MIŞ,ŞIŞ...BAŞKAN.HÜKÜMET HDP OLMADANDA HALKIYLA BULUŞUR,NİTEKİM BULUŞUYORDA...HDP KESİNLİKLE KÜRTLERİ TEMSİL ETMEDİ,FARKLI HESAPLARI VARDI HDP NİN..HESAPLARINDA KÜRT HALKININ NE REFAHI NE HUZURU NE MUTLULUĞU OLMADI..BİR TANE HDP Lİ VEKİLİ ELİNDE BİR POŞET BİR KÜRDÜN EVİNE ERZAK GÖTÜRMÜŞ DUYMADIM...DEVLET SAHİP ÇIKTI,ASKER TAŞIDI HELİKOPTERLE HASTALARI..ÇÖZÜM SÜRECİYMİŞ..GEÇTİİİİİİİ.
en az 65
Eski DOSTLAR Düşman Olmaz ! ! ! ! ! ! DOLMABAHÇE Anlaşması - 2010 Referandum - İMRALI ve OSLO Görüşmeleri - Kandil Mektuplaşmaları - Diyarbakır Meydanında Bebek Katilinin Mektubunun Okunması ve TRT den Canlı Verilmesi - A.A. Dünyaya Önemli Haber Olarak Geçilmesi Süresinde BİRLİKTE YÜRÜDÜNÜZ BU ZAMANLARDA ! ! ! ! ! ! ! Geçmiş İnsanların AYNASIDIR ve Siyasi Partilerin ! ! ! ! ! Geçmişiniz Ne İse Geleceğiniz de O Olacaktır ! ! ! ! 2019 Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde AKP + MHP + BBP + HÜDAPAR + HDP Birlikteliği Olacaktır. DÜN NE İSE YARIN DO OACAKTIR. Saygılarımla.
10 NUMARA BİR YAZI
ya ne demessin çok hareketlenmiş. valla kendileride inanmıyor söylediklerine de işte at tutarsa
aç tavuklar kendilerini buğday ambarında görüyorlar akp mhp ittifakı en az % 57 alır geriside avucunu yalar
AKP iktidarı ve başkanlığı kaybetmemek için şeytanla bile işbirliğine gider. Kaldı ki HDP eski kankileri.....
sen parti olarak % 20 al da ona şükret .halüsülasyon görmeyin bari,gerçekleri görün
aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış
PKK TEMİZLENİRKEN 70 BİLE ALIR. BU ARKADAŞ HAYALİNİ DİLE GETİRMİŞ.
Al birini vur ötekine ,muhalif bir dangalak daha geldi yurdum siyasetine.
Geçti Bor'un Pazarı Sür kendini Niğde'ye
çözüm sereci afrinde yapılmaktadır.istersen git sende oraya.çözüm süreci oyunu olsunki bir 70 000 şehit daha verelim emi.
Rakibinin %40 alacağını yumurtluyor ama kendileri yüzde kaç alacak?kiminle ittifak yapacak?chp ile ittifak yaparsa kendilerinin ancak %30 alacağından bahsetmiyor.sonuç milli ittifak kazanacak gayri milli şer cephesi kaybedecek.
çok saçma haber başlığı ve içeriği (YAZIK)
Çok beklersiniz çözüm sürecini..size bir şans verildi siz pkk ve kodesi seçtiniz.
Chp nin bunlarla ittifak yapması partinin harakiri yapması demektir.
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