HDP'den olay yaratacak 2019 seçimi tahmini!

Sezai Temelli, AK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçimi kaybetme kaygısı o kadar yüksek ki. İkisi, üçü bir araya geldiler yine hesaplar tutmuyor, yasaları iğdiş ediyorlar, bu türden deyim yerindeyse komplo yasalar hazırlıyorlar ama yine de kazanamayacaklar. Çünkü bu, halkların, toplumun beklentilerini karşılayan bir siyasi hamle filan değil, bu tam tersine toplumun halkların beklentilerine karşı yapılan bir hamle. Ben inanıyorum ki, nasıl yüzde 64 hesabı yapıp yüzde 51’i ancak bir sürü hileyle elde etmiş bir şey varsa şimdi de 50+1 hesabı yapanlar yüzde 40’ı zor bulacak"

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER'İN SÖZLERİNE YANIT



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İkinci turda HDP, AKP ile anlaşır" iddiasına da değinen Temelli, "Bazen siyasetçiler gündemde olabilmek için çok kolaydan yanıtlar üretiyorlar. Biz bu yaklaşımı ciddiye almadık açıkçası. Bizim ikinci turda AKP’yle ittifak yapacağımızı söylemek şu yaşadığımız konjonktürü hiç okuyamamak anlamına gelir" dedi.