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HDP'den sosyal medyayı sallayan halaylı erken seçim paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Erken seçim kararına HDP İstanbul'dan esprili yanıt geldi. Halay videosu paylaşan HDP İstanbul 'Tek adam rejimini yıkmaya hazır mıyız gençler?' diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı serken esçim kararı sosyal medyada en çok tartışılan başlık oldu. Bir çok milletvekili ilk tepkilerini sosyal medyadan yaptı.

HDP İstanbul’un resmi Twitter sayfası erken seçim kararını espirili bir dille yorumladı. HDP sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘halay videosu’ kullanarak “Tek adam rejimini yıkmaya hazır mıyız gençler?” notu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
HDP erken seçim halay

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ARKADAŞLAR KIRK YILDIR ÜLKE AĞIR DARBELER ALDI TERÖRDEN KİMSE YANLIŞ YOLA HEVESLENMESİN,KANDİL YAKINDA DEVRİLECEK, YOL SADECE ALLAHIN İLAHİ YOLUDUR BU YOLUDA 65 YILDIR AÇAN RAHMETLİ ERBAKAN HOCADIR BU ÜLKEDE. FETO ÇÖKTÜ, PKK SÖNDÜ, YOLLAR AÇILDI TAŞI GEDİĞİNE KOYACAK OLAN KARAMOLLAOĞLU ŞU AN.20 TEMMUZ 2016 DAN BERİ BEKLENEN GÜN GELDİ ÇATTI. TARİK 24 HAZİRAN 2018. KÜRT KARDEŞLERİMİZ DOSDOĞRU OLANI GÖRDÜ 65 YILDIR NOKTA.
Kullanılan söylem CHP ve İYİ ile aynı. Aklı olan kimin kiminle bir olduğunu anlar...
şu adamları sevimli göstermeye çalışmayın ya allah aşkına bu adamların hepsi terörist gencecik askerlerimizi bizim çocuklarımızı ahmeti mehmeti katledenler bunlar !!! yapmayın allah aşkına
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