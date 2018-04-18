HDP'den sosyal medyayı sallayan halaylı erken seçim paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı serken esçim kararı sosyal medyada en çok tartışılan başlık oldu. Bir çok milletvekili ilk tepkilerini sosyal medyadan yaptı.

HDP İstanbul’un resmi Twitter sayfası erken seçim kararını espirili bir dille yorumladı. HDP sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘halay videosu’ kullanarak “Tek adam rejimini yıkmaya hazır mıyız gençler?” notu düştü.