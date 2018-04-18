HDP'den sosyal medyayı sallayan halaylı erken seçim paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı serken esçim kararı sosyal medyada en çok tartışılan başlık oldu. Bir çok milletvekili ilk tepkilerini sosyal medyadan yaptı.
HDP İstanbul’un resmi Twitter sayfası erken seçim kararını espirili bir dille yorumladı. HDP sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘halay videosu’ kullanarak “Tek adam rejimini yıkmaya hazır mıyız gençler?” notu düştü.
Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek
CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım
Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 3 yorum