HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Suruç'taki saldırıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Temelli'nin açıklamaları:
"Suruç'taki bu olay kendiliğinden olmadı. İktidarın iktidarda kalma hesaplarının sonucu. Lanet olsun böyle oy hesaplarına! Seçimle gitmeyi içine sindiremeyenler her türlü provokasyonu hayata geçiriyor, bunu da partimiz üzerinden yapıyorlar.
Olay tazeliğini korurken bir telaşla bakanlar açıklamalar yaptı, partimizi suçladı. Olayın asıl sorumlularını ortaya çıkarmakla sorumlu İçişleri Bakanı halkı aldatmaya çalıştı. Öyle tutarsızlar ki olayı İnce'nin Demirtaş'ı ziyaretine bağladılar. Böyle akıldan yoksunlar!
Savcılara olayı aydınlatmaları konusunda çağrı yapıyorum, gizlilik kararı alınmadan soruşturma yapılmalıdır. O hastanede yaşananlar tüm çıplaklığıyla ortadayken bu olayı basit bir tartışma gibi gösteren akıl suçu örtmeye çalışmaktadır.
Tüm siyasi partilere de sesleniyorum; bu olay Türkiye'nin geleceği ve 24 Haziran seçimlerine gölge düşürmek amaçlıdır. Bizler sandığa sahip çıkalım derken, sandığı halktan kaçıranlar sandığa kan bulaştırmak istemektedir.
Tüm HDP'lilere de çağrı yapıyorum; amaç bu provokasyonlara bizi çekmek, seçim güvenliğini ortadan kaldırmak, sandığa gidişi engellemek ve iradeyi gasp etmektir. Öfkemizi içimize bastıracağız ve hesabını sandıkta soracağız!"
#Temelli: Savcılara olayı aydınlatmaları konusunda çağrı yapıyorum, gizlilik kararı alınmadan soruşturma yapılmalıdır. O hastanede yaşananlar tüm çıplaklığıyla ortadayken bu olayı basit bir tartışma gibi gösteren akıl suçu örtmeye çalışmaktadır.— HDP (@HDPgenelmerkezi) 16 Haziran 2018
Ahmet Hakan: Kasetle masetle saldırma planları yapmayın!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması: Büyük bir reform gerektiriyor
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!
ABD'nin Kanada Büyükelçisine tehdit mektubu! Zarfın içinden bakın neler çıktı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 4 yorum