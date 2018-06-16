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HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 11:15 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Suruç'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak 'Savcılara olayı aydınlatmaları konusunda çağrı yapıyorum, gizlilik kararı alınmadan soruşturma yapılmalıdır' dedi.

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Suruç'taki saldırıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Temelli'nin açıklamaları:

"Suruç'taki bu olay kendiliğinden olmadı. İktidarın iktidarda kalma hesaplarının sonucu. Lanet olsun böyle oy hesaplarına! Seçimle gitmeyi içine sindiremeyenler her türlü provokasyonu hayata geçiriyor, bunu da partimiz üzerinden yapıyorlar.

Olay tazeliğini korurken bir telaşla bakanlar açıklamalar yaptı, partimizi suçladı. Olayın asıl sorumlularını ortaya çıkarmakla sorumlu İçişleri Bakanı halkı aldatmaya çalıştı. Öyle tutarsızlar ki olayı İnce'nin Demirtaş'ı ziyaretine bağladılar. Böyle akıldan yoksunlar!

Savcılara olayı aydınlatmaları konusunda çağrı yapıyorum, gizlilik kararı alınmadan soruşturma yapılmalıdır. O hastanede yaşananlar tüm çıplaklığıyla ortadayken bu olayı basit bir tartışma gibi gösteren akıl suçu örtmeye çalışmaktadır.

Tüm siyasi partilere de sesleniyorum; bu olay Türkiye'nin geleceği ve 24 Haziran seçimlerine gölge düşürmek amaçlıdır. Bizler sandığa sahip çıkalım derken, sandığı halktan kaçıranlar sandığa kan bulaştırmak istemektedir.

Tüm HDP'lilere de çağrı yapıyorum; amaç bu provokasyonlara bizi çekmek, seçim güvenliğini ortadan kaldırmak, sandığa gidişi engellemek ve iradeyi gasp etmektir. Öfkemizi içimize bastıracağız ve hesabını sandıkta soracağız!"


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HDP Sezai Temelli Suruç

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sırtını pkkya yaslayan parti = hdpkk
pkk ile aranızdaki bağ sürdüğü sürece siz hep olağan şüphelisiniz, hiç öyle olay aydınlatılsın biz bunlara katşıyız ayakları ile kendinizi masum göstermeye çalışmayın
teroristler oldurdu masum insanlari !
sırtını türkiyeye yaslıyor gidip amerikadan hicazet almıyorlar sorun türkiye insanında binali bağıyor bolubeyinin torunları biz köroğlunun şehsaidin selahattinin torunlarıyız zalimlerin değil
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