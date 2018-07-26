HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, herkesin, sağlık alanında hizmet sunanların itibarını koruması gerektiğini söyledi.

Mızraklı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sağlık emekçilerine yönelik şiddeti önlemek için caydırıcı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Şiddet olaylarının, sağlık hizmeti sunan sağlık emekçilerinin özverisini bloke ettiğini, şevklerini kırdığını dile getiren Mızraklı, bu durumun, hastaların da hizmet alamamasına neden olduğunu vurguladı.

Bu konuyla ilgili toplumun tüm kesimlerinde duyarlılığın gelişmesi gerektiğini aktaran Mızraklı, "En üst yöneticilerden başlayarak herkes sağlık alanında hizmet sunanların itibarını korumalıdır." dedi.

Bu konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını bildiren Mızraklı, teklifin, cezai yaptırımları artırmayı da içerdiğini anlattı.

Mızraklı, kanun teklifine, tüm kesimlerden destek beklediklerini kaydetti.

