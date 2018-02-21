HDP Diyarbakır Milletvekili Tan:

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, gazeteciler Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak'a, yargılandıkları davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını adil ve doğru bulmadığını söyledi.

Tan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı ve mahkumiyet cezası aldıkları davaya değinerek, "Maalesef Türkiye'de hukukun şirazesi yerinden çıktı. Neredeyse hukuk ortada kalmadı." dedi.

Bu kişilere verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının adil olmadığını dile getiren Tan, söz konusu kişilerin davranışlarının böyle bir cezayı haketmediğini savundu.

Tan, "Bu arkadaşların en belirgin özellikleri muhalif olmaları. Ama bir insan muhaliftir diye de bu şekilde cezalandırılmaz. Asla bu kararı adil ve doğru bulmuyorum. Bunun en kısa zamanda Yargıtay tarafından bozulacağını ümit ediyorum. Bütün siyasilere de buradan seslenmek istiyorum. Ne olur artık hukuku siyasete alet etmeyin." ifadesini kullandı.

Hukukun herkese lazım olduğunu belirten Tan, bunun ortadan kalkmasının, hiç kimse için iyi olmayacağını vurguladı.