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HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp:

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

"Cezaevleri, Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Bebekli anneler, 80 yaşındaki insanlar, tedavi ihtiyacı olanlar cezaevlerinde"

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, "Cezaevleri, Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Bebekli anneler, 80 yaşındaki insanlar, tedavi ihtiyacı olanlar cezaevlerinde." dedi.

Yiğitalp, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Şanlıurfa'daki cezaevlerini ziyaret ettiklerini belirterek, cezaevlerindeki koşulları eleştirdi.

Cezaevlerinin doluluk oranları yüksek olduğunu aktaran Yiğitalp, Adalet Bakanlığının ise çözüm olarak yeni cezaevleri yapılmasını önerdiğini ifade etti.

Cezaevlerinde ihlaller ve işkenceler yapıldığına dair iddiaların olduğunu belirten Yiğitalp, şunları kaydetti:

"Cezaevleri, Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Bebekli anneler, 80 yaşındaki insanlar, tedavi ihtiyacı olanlar cezaevlerinde. 80 yaşındaki insana 'illaki örgütten ayrılacaksın, yoksa infazını yakarız' diyerek insanların tahliyelerini yaktınız. Dileriz ki bu sorunu herkes görür. Örgüte bilerek ve isteyerek yardım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 78 yaşındaki kadın, pişman olduğunu belirtmediği gerekçesiyle denetimli serbestlik yasasından yararlanamamış. Bu hukuk devletine yakışmayacak bir tutum."

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