HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp:

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, "Cezaevleri, Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Bebekli anneler, 80 yaşındaki insanlar, tedavi ihtiyacı olanlar cezaevlerinde." dedi.
Yiğitalp, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Şanlıurfa'daki cezaevlerini ziyaret ettiklerini belirterek, cezaevlerindeki koşulları eleştirdi.
Cezaevlerinin doluluk oranları yüksek olduğunu aktaran Yiğitalp, Adalet Bakanlığının ise çözüm olarak yeni cezaevleri yapılmasını önerdiğini ifade etti.
Cezaevlerinde ihlaller ve işkenceler yapıldığına dair iddiaların olduğunu belirten Yiğitalp, şunları kaydetti:
"Cezaevleri, Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Bebekli anneler, 80 yaşındaki insanlar, tedavi ihtiyacı olanlar cezaevlerinde. 80 yaşındaki insana 'illaki örgütten ayrılacaksın, yoksa infazını yakarız' diyerek insanların tahliyelerini yaktınız. Dileriz ki bu sorunu herkes görür. Örgüte bilerek ve isteyerek yardım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 78 yaşındaki kadın, pişman olduğunu belirtmediği gerekçesiyle denetimli serbestlik yasasından yararlanamamış. Bu hukuk devletine yakışmayacak bir tutum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk onu affetmişti! Hayatını kaybetti
Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Yardım istediği arkadaşı cinsel istismarda bulundu! Annesi şikâyetçi olmadı
Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!
Hamile kaldıkları için işten çıkarıldılar!
Bu fotoğraf hayat kurtardı!
Yüzyıllardır bedeni çürümüyor!
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!
Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum