- HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp:

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, cezaevlerinde kalan insan sayısının en yüksek olduğu dönemin yaşandığını söyledi.

Yiğitalp, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinin Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu öne sürdü.

Cezaevlerinde kalan insan sayısının en yüksek olduğu dönemin yaşandığını iddia eden Yiğitalp, "Cezaevlerinde, 228 bin 137 kişi var ama şu anda adliyeler sadece tutuklamalarla meşgul olduğu için muhtemelen bu sayı artmıştır." ifadesini kullandı.

Cezaevlerinde 238 gazeteci bulunduğunu da savunan Yiğitalp, "İtiraz ettikleri, biat etmedikleri için cezaevindeler." dedi.

Yiğitalp, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir şekilde yaşanmayan, yaşanması mümkün olmayan uygulamalarla karşı karşıya olduklarını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu hukuksuz, antidemokratik uygulamaları, insanlık suçunu asla kabul etmiyoruz. Askeri yöntemlerle cezaevindeki insanları kendine göre bir şekle sokmak gibi akıl dışı uygulamaların bu ülkeye hiçbir faydası olmadığı gibi sadece mevcut kaosu derinleştirir."

