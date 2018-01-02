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HDP, Diyarbakır'da kampa girecek

POLİTİKA HABERLERİ | 02.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 11 saat önce

DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) daha önce Ankara'da 4-5 Ocak tarihlerinde yapmayı planladığı kampı iptal edip, aynı tarihlerde Diyarbakır'da gerçekleştireceği belirtildi.

Ankara'daki programı iptal edip, Diyarbakır'da perşembe ve cuma günü kampa girecek olan HDP'nin toplantılarına, tüm milletvekillerinin katılacağı belirtildi. Vekillerin ayrıca, tutuklu bulunan HDP eski Grup Başkan Vekili İdris Baluken'in kamp tarihine denk gelen duruşmasına katılacakları da öğrenildi.

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