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HDP, Diyarbakır'dan seçim startı verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

 HDP Diyarbakır il teşkilatı, düzenledikleri basın toplantısıyla seçim çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

HDP, Diyarbakır'dan seçim startı verdi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Diyarbakır il teşkilatı, düzenledikleri basın toplantısıyla seçim çalışmalarına başladıklarını duyurdu.
HDP Diyarbakır il Başkanlığı, merkez Bağlar ilçesinde bulunan il binasında partililerin katılımıyla bugün saat 12.00'de toplantı düzenledi. Toplantıya il ve ilçe eş başkanları, partililer ile vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan HDP Diyarbakır Eş Başkanı Şerif Camcı, kritik üç seçim ile karşı karşıya olduklarını belirterek, Diyarbakır ve bölgede seçim startı verdiklerini açıkladı. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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HDP, Diyarbakır'dan seçim startı verdiHDP, Diyarbakır'dan seçim startı verdiHDP, Diyarbakır'dan seçim startı verdi

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