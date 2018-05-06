HDP, Diyarbakır'dan seçim startı verdi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Diyarbakır il teşkilatı, düzenledikleri basın toplantısıyla seçim çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

HDP Diyarbakır il Başkanlığı, merkez Bağlar ilçesinde bulunan il binasında partililerin katılımıyla bugün saat 12.00'de toplantı düzenledi. Toplantıya il ve ilçe eş başkanları, partililer ile vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan HDP Diyarbakır Eş Başkanı Şerif Camcı, kritik üç seçim ile karşı karşıya olduklarını belirterek, Diyarbakır ve bölgede seçim startı verdiklerini açıkladı. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

