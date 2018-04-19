HDP Eş Genel Başkanı Buldan:

İZMİR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, "Türkiye toplumunu kucaklayacak, barışı ve huzuru vadedecek, kadının ve gençlerin sorunlarına 'benim sorunum' diyecek olan bir adayla çıkmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Buldan, Tepekule Kongre Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her anlamda bir kriz dönemini yaşadığını ve bu krizin herkesi ilgilendirdiğini öne sürdü.

Buldan, AK Parti'nin iktidarlık döneminde Türkiye toplumuna, halklarına zulümden, kaostan başka hiçbir şey getirmediğini savunarak, en başta Kürtler olmak üzere farklı etnik gruba, mezhebe mensup olanların, gençlerin her türlü zulme maruz kaldığını öne sürdü.

AK Parti iktidarının 15 Temmuz darbe girişimini kendisine fırsata dönüştürmeye çalıştığını, işçisinden emeklisine birçok kesimin hükümetten bıktığını iddia eden Buldan, şöyle konuştu:

"Dün itibarıyla alınan kararla bu ülke baskın seçimle karşı karşıya kalmıştır. Bu seçim kararının MHP tarafından Sayın Bahçeli tarafından açıklanmış olmasının danışıklı dövüş olduğunu hepimiz biliyoruz. Bahçeli'nin açıkladığı 26 Ağustos tarihi Erdoğan'dan habersiz bir açıklama değildir.