HDP Eş Genel Başkanı Buldan:

İZMİR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, "Türkiye toplumunu kucaklayacak, barışı ve huzuru vadedecek, kadının ve gençlerin sorunlarına 'benim sorunum' diyecek olan bir adayla çıkmaya hazırlanıyoruz." dedi.
Buldan, Tepekule Kongre Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her anlamda bir kriz dönemini yaşadığını ve bu krizin herkesi ilgilendirdiğini öne sürdü.
Buldan, AK Parti'nin iktidarlık döneminde Türkiye toplumuna, halklarına zulümden, kaostan başka hiçbir şey getirmediğini savunarak, en başta Kürtler olmak üzere farklı etnik gruba, mezhebe mensup olanların, gençlerin her türlü zulme maruz kaldığını öne sürdü.
AK Parti iktidarının 15 Temmuz darbe girişimini kendisine fırsata dönüştürmeye çalıştığını, işçisinden emeklisine birçok kesimin hükümetten bıktığını iddia eden Buldan, şöyle konuştu:
"Dün itibarıyla alınan kararla bu ülke baskın seçimle karşı karşıya kalmıştır. Bu seçim kararının MHP tarafından Sayın Bahçeli tarafından açıklanmış olmasının danışıklı dövüş olduğunu hepimiz biliyoruz. Bahçeli'nin açıkladığı 26 Ağustos tarihi Erdoğan'dan habersiz bir açıklama değildir.
Baskın seçim yapmaları bu ülkeyi yönetememelerindendir. Başta biz olmak üzere muhalif kesimlere, tüm kimliklere ve mezheplere yönelik zulmünün ve baskısının, şiddetinin artık bitmesi, son bulması için 24 Haziran seçim tarihi bizler açısından bir fırsattır. Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir seçimle karşı karşıyayız, on yıllarımızı belirleyeceğimiz bir seçim süreciyle karşı karşıyayız. Bu seçim elbette ki Türkiye toplumunu çok yakından ilgilendiren bir seçimdir."
Seçim startını İzmir'den verdiklerini, İzmirlilerin de kararlı bir duruşa sahip olacağına inandıklarını belirten Buldan, İzmir'de yaşayanların kendilerini hiçe sayan anlayışla yönetilmek istemediğini ifade etti.
- Kadınlara çağrı
Türkiye'nin kaderini, tarihini hep birlikte değiştirmeye hazırlandıklarının altını çizen Buldan, barışa, demokrasiye sevdalı olduklarını, umut ve huzur vaadiyle yola çıktıklarını dile getirdi.
Buldan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli genel seçimlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye toplumunu kucaklayacak, barışı ve huzuru vadedecek, kadının ve gençlerin sorunlarına 'benim sorunum' diyecek olan bir adayla çıkmaya hazırlanıyoruz. Özellikle birinci turda kazanmayı kendimize hedef olarak koyuyoruz. Başka bir şansımız, alternatifimizin olmadığını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Partisinin sadece bir Kürt partisi olmadığını ileri süren Buldan, kadınlara, gençlere, tüm muhalif kesimlere kapılarının açık olduğunu, HDP'den aday adayı olmaları için çağrıda bulunduklarını kaydetti.
Pervin Buldan'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.
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