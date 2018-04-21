HABER

HDP Eş Genel Başkanı Buldan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

"Biz HDP olarak artık son toplantılarımızı karar mekanizmalarımızda yapıyoruz ve bu son toplantılarla birlikte adayımızı en kısa zamanda Türkiye toplumuna açıklayacağız"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Biz HDP olarak artık son toplantılarımızı karar mekanizmalarımızda yapıyoruz ve bu son toplantılarla birlikte adayımızı en kısa zamanda Türkiye toplumuna açıklayacağız." dedi.

Bursa'da bir dernek lokalinde parti üyeleri, STK ve bazı siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelen Buldan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin Türkiye'nin gelecek yüzyıllardaki statüsünü belirleyecek öneme sahip olduğunu söyledi.

Partisinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Buldan, "Şimdi herkes merak ediyor, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı, CHP'nin adayı kim olacak? Saadet'in veya diğer partilerin adayı kim olacak? Biz HDP olarak artık son toplantılarımızı karar mekanizmalarımızda yapıyoruz ve bu son toplantılarla birlikte adayımızı en kısa zamanda Türkiye toplumuna açıklayacağız." diye konuştu.

Buldan, diğer partilerin hangi isimleri aday göstereceklerini bilmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elbette adayımız Türkiye toplumunun onu kucaklayacağı ama aynı zamanda da o adayın tüm Türkiye toplumunu kucaklayacak bir isim olmasına dikkat edeceğiz. Umut ediyor ve diliyoruz ki çıkaracağımız adaylar, 'Türkiye'nin sorunlarını iyi bilmesi' gibi niteliklere sahip olan adaylar olur. Yoksa hepimiz kaybedeceğiz ve artık hiç kimsenin kaybetmek gibi bir lüksü yoktur. Kaybedecek zamanımız, canımız yoktur, kaybedecek hiçbir şeyimiz olmamalıdır. Kazanmak için çalışmalıyız. Başarmak için ve Türkiye'yi değiştirmek için çalışmalıyız. HDP olarak bir kez daha umudu vadedeceğiz Türkiye toplumuna."

Pervin Buldan, konuşmasının ardından toplantının basına kapalı bölümünde programa katılanların sorularını yanıtladı.

24 Haziran seçimi için bomba kulis! 24 Haziran seçimi için bomba kulis!
Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

İlginizi Çekebilir

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!

Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi

Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma

Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.