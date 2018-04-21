HDP Eş Genel Başkanı Buldan:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Biz HDP olarak artık son toplantılarımızı karar mekanizmalarımızda yapıyoruz ve bu son toplantılarla birlikte adayımızı en kısa zamanda Türkiye toplumuna açıklayacağız." dedi.

Bursa'da bir dernek lokalinde parti üyeleri, STK ve bazı siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelen Buldan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin Türkiye'nin gelecek yüzyıllardaki statüsünü belirleyecek öneme sahip olduğunu söyledi.

Partisinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Buldan, "Şimdi herkes merak ediyor, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı, CHP'nin adayı kim olacak? Saadet'in veya diğer partilerin adayı kim olacak? Biz HDP olarak artık son toplantılarımızı karar mekanizmalarımızda yapıyoruz ve bu son toplantılarla birlikte adayımızı en kısa zamanda Türkiye toplumuna açıklayacağız." diye konuştu.

Buldan, diğer partilerin hangi isimleri aday göstereceklerini bilmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: