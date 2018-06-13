HDP Eş Genel Başkanı Buldan Adana'da

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Rehavete kapılmayalım, 'barajı geçiyoruz' diye evimizde oturmayalım. İnanın baraj riskimiz var." dedi.

Buldan, partisince Adana'da bir düğün salonunda düzenlenen Kadın Buluşması etkinliğinde, bu organizasyonlardan çok büyük moral ve enerji aldıklarını söyledi.

Her yerde HDP rüzgarının olduğunu savunan Buldan, "24 Haziran bir 7 Haziran olmayacak. 24 Haziran, 7 Haziran'ı kıskandıracak düzeyde olacak, bunun müjdesini veriyoruz sizlere. Çünkü kadınlar, anneler, kız kardeşlerim bu büyük onurlu mücadele, kendi gelecekleri, kendi yarınları, çocukları, torunları için yola çıkmış. Bu gücü kimse durduramaz. Bu morali kimse kıramaz, bu enerjinin önüne kimse geçemez." diye konuştu.

Buldan, 24 Haziran'ın hasat biçme tarihi olduğunu, herkesin ektiğini biçeceğini belirterek "Rehavete kapılmayalım, 'barajı geçiyoruz' diye evimizde oturmayalım. İnanın baraj riskimiz var. Bakmayın, onlar ellerinden geleni yapacaklar, onlar her türlü oyunu oynayacaklar. Şu anda 'balık sırtı, bıçak sırtı' diyoruz, o yüzden asla rehavete kapılmıyoruz." ifadesini kullandı.

Her türlü engeli aşacak güçlerinin olduğunu dile getiren Buldan, 24 Haziran'a kadar çalışmaların sürdürülmesini istedi.

