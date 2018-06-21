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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Bu ittifak Kürt düşmanlığı üzerine

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 19:01 | Son Güncelleme

 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tansu Çiller ve Mehmet Ağar'ın AK Parti'ye verdiği desteği eleştirerek, "Oluşturdukları bu ittifak Kürt düşmanlığı üzerinedir.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Bu ittifak Kürt düşmanlığı üzerine

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tansu Çiller ve Mehmet Ağar'ın AK Parti'ye verdiği desteği eleştirerek, "Oluşturdukları bu ittifak Kürt düşmanlığı üzerinedir. Kürtlerin varlığından, dilinden, kültüründen rahatsızlık duyuyorlar. Artık öyle bir noktaya geldiler ki 'Bu ülkede Kürt sorunu yok' diyorlar. Hala kendi dilimizle konuşamayıp, kültürümüzle yaşayamıyorsak hala bir sorun var demektir" dedi.
Diyarbakır'dan karayolu ile Bitlis'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ulu Cami Meydanı'nda halka hitap etti. Buldan, burada yaptığı konuşmada AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Selahattin Demirtaş'ın her gün iftiralarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Buldan, "Selahattin Demirtaş cezaevinde her gün her yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın iftiraları ile karşı karşıya kalıyor. Şimdi bize diyor ki 'Başka adam mı yoktu, cezaevinde olan birisini aday yaptınız? Aday yoksulu musunuz?' Biz de Tayyip Bey'e cevap veriyoruz. 'Bizde adam da çoktu, kadın da çoktu. Ama biz Selocan'ı başkan yapmaya karar verdik. Biz kimi başkan yapacağımıza karar verirken, halkımıza sorduk. Recep Bey sana niye soralım? Senden mi izin alalım?' diyoruz. Bizim halkımız var" dedi. Buldan, şöyle devam etti:
"16 yıllık AKP iktidarı yönetiminde Türkiye’de uygulanan baskı politikalarının bu ile de nasıl yansıdığını biliyoruz. Çiftçimiz, esnafımız bilir. Bu yapılanlardan mağdur oldular. 24 Haziran, mazlumlarla, zalimlerin karşılaştığı tarih olacak. Zalimler kaybedecek, mazlumlar kazanacak. Tarihler boyu bu böyle olmuştur. Kürtlerin tarihinde büyük bedeller vardır. Bu tarihte analarımızın, bacılarımızın, çocuklarımızın çekmediği acı kalmamıştır. HDP'den ve Demirtaş'tan korkuyorlar. Onlar zannediyorlar ki saldırdıkça, tutukladıkça ve müdahale ettikçe bu halk sokağa çıkmayacak. Ama bugün meydanlardayız. Kimseye boyun eğmedik. Kimsenin önünde diz çökmedik. Biat etmedik. Bugün tutuklu partili arkadaşlarımızın bize verdiği güçle, moralle, enerji ile çalışıyoruz. Onlar zannediyorlar ki tutuklandıkça azalırız. Oysa onlar tutukladıkça biz çoğalıyoruz."
Partilerine, cumuhrubaşkanı adaylarına meydanlarda hakaretler edildiğini söyleyen Buldan şöyle konuştu:
"Şimdi 24 Haziran yaklaştıkça, daha fazla saldırmaya çamur atmaya başladılar. Her gün meydanlarda bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir partiyi, HDP’yi terörist ilan ediyor. Bu ülkede 6 milyon insanın oyunu almış bir partiye her gün hakaret ediyor. Partimizi dinsizlikle suçluyor. Buradan Recep Bey'e sesleniyoruz. Biz dinimizi sizden öğrenmedik. Biz Allah'a olan inancımızı AKP'den öğrenmedik. Biz ataşlarımızla dedelerimizle çocuklarımızla Allah olan inancımızı, namaz kılmayı, oruç tutmayı biz hiç kimseye bu konuda fırsat vermedik. Böyle bir hadsizliği asla kabul etmiyoruz. AK Parti gibi dini siyasete alet etmedik. AKP'nin zamanı dolmuştur. 24 Haziran günü Kürtleri, Türkleri, Sünnileri, bu ülkede yaşayan herkes, kadınlar ve erkekler artık AKP'ye bir ders verecek ve artık AKP'yi gönderecek. Demokrasi, barış, eşitlik ve özgürlük isteyenler insan haklarından, adaletten yana olanlar AKP'ye dersini verecek."
Konuşmasının sonunda Tansu Çiller ve Mehmet Ağar'ın Ak Parti'ye verdiği desteği eleştiren Buldan, şunlanrı söyledi:
"Yanlarına aldıkları ittifakla, Tansu Çiller’le, Mehmet Ağar’la birlikte oluşturdukları bu ittifak, Kürt düşmanlığı üzerinedir. Kürtlerin varlığından dilinden, kültüründen rahatsızlık duyuyorlar. Artık öyle bir noktaya geldiler ki 'Bu ülkede Kürt sorunu yok' diyorlar. Hala kendi dilimizle konuşamayıp, kültürümüzle yaşayamıyorsak hala bir sorun var demektir. Hala bizlerin anlamayarak, bizleri inkar ederek kendi politikalarını yürütmeye çalışıyorlar. Bitlis halkı bilir. Şimdi hayal edin. 24 Haziran sonrasını hep birlikte düşünelim. HDP’nin güçlü bir temsiliyeti ile parlamentoda olduğu ve sevgili Selahattin Demirtaş’ın bu ülkeyi yönettiği bir ülkeyi düşünmek bir hayal değil. Bunlar rüya olmayacak, hayal olmayacak. Artık bittiler. AKP dönemi kapandı. AKP devri, lale devri bitti. Türk ve Kürt devri başlıyor."

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