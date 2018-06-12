HDP Eş Genel Başkanı Buldan Hatay'da

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz biliyoruz ki herkesin gönlü HDP'den yana. HDP rüzgarı almış başını gidiyor. HDP rüzgarı 24 Haziran'da sandıklardan fışkıracak." dedi.
Buldan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde partisince düzenlenen mitinge katıldı.
HDP'nin, Hatay'da yaşayanlar gibi bir halklar mozaiği olduğunu vurgulayan Buldan, "Bu ülkenin renkleri, zenginliği olan Ermeni, Süryani, Arap, Türk, Kürt, Alevi, Sünni kardeşlerim, herkes bu ülkede barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın umudu olarak Halkların Demokratik Partisini görüyor." dedi.
Buldan, seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, çalmadık kapı, tutmadık el bırakmayacaklarını ve herkesi HDP'ye oy vermeye ikna etmeye çalışacaklarını söyledi.
Seçimlerde sandıklara sahip çıkılmasını isteyen Buldan, şunları kaydetti:
"Bizi baraj altında bırakmaya çalışsalar da biz halklarımıza güveniyoruz. Antakya halkına güveniyoruz. Antakya'da yaşayan Kürtlere, Türklere, Araplara, Alevilere, Ermenilere ve Süryanilere güveniyoruz. Kadınlara ve gençlere güveniyoruz. Biz biliyoruz ki herkesin gönlü HDP'den yana. HDP rüzgarı almış başını gidiyor. HDP rüzgarı 24 Haziran'da sandıklardan fışkıracak."
Buldan, daha sonra Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki parti etkinliklerine de katıldı.
TANAP hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
Trump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandı
'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı
8 bacaklı 'ahtopot kuzu' görenleri şaşırttı!
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum