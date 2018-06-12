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HDP Eş Genel Başkanı Buldan Hatay'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 21:31 | Son Güncelleme

Pervin Buldan: - "Biz biliyoruz ki herkesin gönlü HDP'den yana. HDP rüzgarı almış başını gidiyor. HDP rüzgarı 24 Haziran'da sandıklardan fışkıracak"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz biliyoruz ki herkesin gönlü HDP'den yana. HDP rüzgarı almış başını gidiyor. HDP rüzgarı 24 Haziran'da sandıklardan fışkıracak." dedi.

Buldan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde partisince düzenlenen mitinge katıldı.

HDP'nin, Hatay'da yaşayanlar gibi bir halklar mozaiği olduğunu vurgulayan Buldan, "Bu ülkenin renkleri, zenginliği olan Ermeni, Süryani, Arap, Türk, Kürt, Alevi, Sünni kardeşlerim, herkes bu ülkede barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın umudu olarak Halkların Demokratik Partisini görüyor." dedi.

Buldan, seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, çalmadık kapı, tutmadık el bırakmayacaklarını ve herkesi HDP'ye oy vermeye ikna etmeye çalışacaklarını söyledi.

Seçimlerde sandıklara sahip çıkılmasını isteyen Buldan, şunları kaydetti:

"Bizi baraj altında bırakmaya çalışsalar da biz halklarımıza güveniyoruz. Antakya halkına güveniyoruz. Antakya'da yaşayan Kürtlere, Türklere, Araplara, Alevilere, Ermenilere ve Süryanilere güveniyoruz. Kadınlara ve gençlere güveniyoruz. Biz biliyoruz ki herkesin gönlü HDP'den yana. HDP rüzgarı almış başını gidiyor. HDP rüzgarı 24 Haziran'da sandıklardan fışkıracak."

Buldan, daha sonra Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki parti etkinliklerine de katıldı.

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hatay HDP Pervin Buldan

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