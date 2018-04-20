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HDP Eş Genel Başkanı Buldan Kocaeli'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

Buldan: - "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye toplumunu yakından kucaklayacak, Türkiye toplumunun bütün sorunlarıyla ilgilenecek, kadınların, gençlerin ve tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenecek bir aday çıkaracağız"

KOCAELİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye toplumunu yakından kucaklayacak, Türkiye toplumunun bütün sorunlarıyla ilgilenecek, kadınların, gençlerin ve tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenecek bir aday çıkaracağız." dedi.

Buldan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) sivil toplum kuruluşları toplantısında konuştu.

24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminin kendileri için tarihi bir fırsat olduğunu dile getiren Buldan, "Tüm demokratik güçleri, barışı, özgürlüğü ve eşitliği savunan herkesi birlikte hareket etmeye, birlik ve beraberliğini göstermeye davet ediyoruz. Bu bizim için bir şans ve fırsattır. Bu şans ve fırsatı eğer bu kez de kaçırırsak bundan sonraki yıllar ve süreçler Türkiye toplumu ve halkları açısından çok daha zor ve çok daha zahmetli yıllar olacak." diye konuştu.

Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde, HDP olarak Türkiye toplumunu yakından kucaklayacak, Türkiye toplumunun bütün sorunlarıyla ilgilenecek, kadınların, gençlerin ve tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenecek bir aday çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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HDP Pervin Buldan seçim

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