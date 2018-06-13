HDP Eş Genel Başkanı Buldan Mersin'de

MERSİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Barajı geçiyoruz anlayışıyla çalışmalarımız durmasın. Gece gündüz çalışacağız. Ev ev dolaşacağız. Herkesin yüreğine dokunacağız." dedi.

Buldan, Tarsus ilçesindeki seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların 24 Haziran’da tercihini aydınlıktan, barıştan, adaletten yana kullanacağını söyledi.

"HDP güçlü bir temsiliyetle parlamentoya girdiği andan itibaren bu bahar bir başka olacak." diyen Buldan, şöyle konuştu:

"Bunun için çok çalışmamız lazım. Barajı geçiyoruz anlayışıyla çalışmalarımız durmasın. Gece gündüz çalışacağız. Ev ev dolaşacağız. Herkesin yüreğine dokunacağız. Onların bizi barajın altında bırakma anlayışına karşı omuz omuza vereceğiz."

Tarsus'taki programının ardından il merkezine geçen Buldan, burada da çeşitli parti etkinliklerine katıldı.

