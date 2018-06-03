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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partililerle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partililerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin seçim çalışmaları kapsamında partilileriyle bir araya geldi.

Avcılar Mezarlığı'nda eşi Savaş Buldan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılan Buldan, daha sonra Esenyurt Kıraç'ta düzenlenen etkinlikte konuştu.

Buldan, "Sandıklarımıza, oylarımıza sahip çıkacağız. Kürtler birlik ve beraberliklerini sağlayacaklar. Buradaki kalabalık, 24 Haziran tarihinde sandıklara yansıyacaktır. Bizleri güçlü bir temsiliyle parlamentoya ve sevgili Selahattin Demirtaş’ı da cumhurbaşkanlığına getirecek. 21 günümüz kaldı. Her yeri dolaşacağız, herkesten oy isteyeceğiz. 24 Haziran’da herkes vicdanlarının sesini dinlesin. Sizlere inanıyoruz." diye konuştu.

Küçükçekmece Kanarya’daki programda ise Buldan, partilileri oy kullanmaya davet ederek "HDP olmadan, Selahattin Demirtaş olmadan parlamento ve TBMM olmaz." dedi.

Buldan, daha sonra partisinin buradaki seçim bürosunun açılışını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt HDP seçim çalışması Pervin Buldan Savaş Buldan

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