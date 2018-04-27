HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan Demirtaş mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partililerin "Selahattin Demirtaş" sloganı üzerine, "Cumhurbaşkanlığı seçimi bizim için önemli. Çıkaracağımız aday sizlerin istediği bir aday olacak. Hiç merak etmeyin, siz kimi istiyorsanız adayımız o olacak. En kısa zamanda bunu sizlerle paylaşacağız. Biz kararımızı sizlerin vereceği isim üzerinde netleştireceğiz ve bu adayımız hem Türkiye demokratik güçlerinin hem de Kürt halkının yakından tanıdığı, istediği ve sahip çıkacağı bir aday olacak." dedi.

HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında bugün Doğubayazıt ilçesine gelen Buldan, HDP İlçe Başkanlığı önünde partililere seslendi.

Buldan konuşmasında, Doğubayazıt'ın her zaman iradesine, en zor dönemlerde partisine ve halkına sahip çıktığı söyledi.

24 Haziran'da kurulacak sandıklarda halkı her türlü zulme, baskıya karşı iradelerine sahip çıkmaya çağırdıklarını belirten Buldan, "Bu seçimlerde AKP'yi buradan silip süpüreceğiz. AKP'yi burada tabela partisi yapacağız. Ağrı'da dört sıfır yapacağız. Sizlerden oy istemeye gelen AKP'lilere Selahattin Demirtaş'ı hatırlatın. Mukaddes Kubilay'ı hatırlatın." diye konuştu.