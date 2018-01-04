HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, aday olmayacağını açıkladı(2)- Yeniden

Ramazan YAVUZ- Serdar SUNAR- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - EDİRNE F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 11 Şubat günü yapılacak HDP 3'üncü Olağan Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı. Cezaevinden gönderdiği mektupta bu kongrede Eş Genel Başkanlığa aday olmayacağının şimdiden bilinmesini istediğini belirten Demirtaş, "Koşullarım ne olursa olsun, partimin ve halkımın emrinde demokrasi mücadelesinin hizmetkarı olmaya devam edeceğim. Bize yönelik temelsiz, hukuksuz ve ahlaksız ithamlarına, saldırılarına rağmen ne bölücüyüz ne teröristiz" dedi.

Serpil Kemaybay tarafından okunan mektupta, yasadışı bir şekilde siyasi rehine olarak tutulduğunu belirten Demirtaş, "Hakkımda açılan 30'dan fazla davanın tek birinde bile hakim karşısına çıkarılmadan, zorbalıkla ve adeta siyasi bir intikam saiki ile karşı karşıya bulunuyorum. Hepinizin bilmesini istiyorum ki, ben, arkadaşlarım ve partim demokratik siyasete yürekten inandık. Türkiye'nin birliği içinde Cumhuriyet'in demokratikleşmesi; barış, adalet, eşitlik ve özgürlük değerlerinin hayat bulması, ezilen emekçilerin, kadınların, gençlerin sömürüsünün son bulması, Kürdün, Türkün, Sünninin, Alevinin bir arada kardeşçe huzur içinde yaşaması için mücadele ettik, ediyoruz" dedi.

NE BÖLÜCÜ NE TERÖRİSTİZ

Siyasi çizgilerinin, duruşlarının, söylem ve eylemlerinin birçok partiden farklı olduğunu ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Siyaseti rant için, koltuk için, ailemize ve yakın çevremize menfaat sağlamak için yapmadık. Türkiye ezilenlerinin bir parçasıyız ve ezilen yoksul halkımızla birlikte bedel ödeye ödeye, partimizi bu güçlü noktalara getirdik. Bize yönelik temelsiz, hukuksuz ve ahlaksız ithamlara, saldırılara rağmen ne bölücüyüz, ne teröristiz. İktidar etrafında kümelenmiş birçok siyasetçi, belediye başkanı yolsuzluk, hırsızlık ve rant batağında rüyasında bile göremeyecekleri trilyonları götürürken yargılanmıyorlar; bizler haksız ve hukuksuzca hapishanelerde tutuluyoruz. Halkımız için bu bedeli ödemekten hep gurur duyduk, bizim için büyük bir şereftir. Halka yönelik hırsızlık, alçaklık ve zulüm yapmaktansa; halk adına tutsak olmak bizim açımızdan evladır. Türkiye'nin OHAL gibi anti-demokratik bir baskı rejimi ile yönetildiği bu günleri de bütün Türkiye toplumu olarak el ele verip demokrasi içinde aşacağımıza yürekten inanıyorum. Eş Genel Başkanlığını yürüttüğüm HDP'nin, Türkiye'nin bu demokrasi yolculuğuna her zamankinden daha fazla katkı sunacağından kuşkum yok. Partimiz 11 Şubat'ta gerçekleştireceği Olağan Kongresi'nde demokratik siyasette yeni bir hamlenin başlangıcını yapacak; karamsarlığa karşı umudu büyütecek ve yine, yeniden HDP diyerek yoluna güçlenerek devam edecektir. Kongre sürecimiz artıları ve eksileriyle son iki yılımızı masaya yatırmak için bizlere önemli bir fırsat sunacaktır. HDP, ana siyasi hattı, programı ve çizgisinden taviz vermeden yeni söylem, yeni eylem ve yeni kadrolarıyla önümüzdeki iki yıla en hazırlıklı parti olarak girecektir. Ben de şahsen, bin bir emekle var edilmiş olan partimiz HDP'nin başarısı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Koşullarım ne olursa olsun, partimin ve halkımın emrinde demokrasi mücadelesinin hizmetkarı olmaya devam edeceğim. 11 Şubat'ta gerçekleşecek olan Olağan Kongremizde, Parti Meclisimiz, Merkez Yürütme Kurulumuz ve diğer yönetim organlarımızda güçlendirme amacıyla değişikliklere gidilecektir. Yeni siyasal mücadele dönemini daha güçlü karşılamak, demokratik siyasete demokrasi kültürünü kazandırmak, koltuk ve makam için değil halk adına siyaset yapma bilincini geliştirmek ve yeni arkadaşlarla, yeni bir heyecanla yola devam etmek için bu kongrede Eş Genel Başkanlığa aday olmayacağımın şimdiden bilinmesini istiyorum."