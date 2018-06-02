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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

"Biz bu ülkeyi değiştirmeye, dönüştürmeye, bu ülkede barışı, kardeşliği, özgürlüğü hakim kılmaya, güçlü şekilde parlamentoya girmeye ve bu ülkenin başına Selahattin Demirtaş'ı getirmeye söz verdik"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz bu ülkeyi değiştirmeye, dönüştürmeye, bu ülkede barışı, kardeşliği, özgürlüğü hakim kılmaya, güçlü şekilde parlamentoya girmeye ve bu ülkenin başına Selahattin Demirtaş'ı getirmeye söz verdik." dedi.

Buldan, partisince Ağrı merkezindeki Tahir Elçi Caddesi'nde düzenlenen halk buluşması ve milletvekili aday tanıtım programında partililere hitap etti.

HDP'nin demokrasi, barış ve kardeşliğe olan inancını her gün büyüterek alanlara indiğini ifade eden Buldan, "Biz bu ülkeyi değiştirmeye, dönüştürmeye, bu ülkede barışı, kardeşliği, özgürlüğü hakim kılmaya, güçlü şekilde parlamentoya girmeye ve bu ülkenin başına Selahattin Demirtaş'ı getirmeye söz verdik. 24 Haziran bizim günümüz olacak." diye konuştu.

Buldan, Türkiye'de yürütülen çözüm sürecinin ülke için çok önemli olduğunu ancak çeşitli provokasyonlarla sürecin kaldırıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış sürecinde analarımız ağlamadı, çocuklarımız ölmedi, herkes huzur içerisinde yaşıyordu ancak ilk provokasyon Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gerçekleştirilmek istendi. Ağrı halkı bunun önüne geçti. Şimdi Ağrı halkının yapacağı bir şey daha var. 24 Haziran'da HDP'ye sahip çıkarak 4 milletvekilini parlamentoya göndermek. Bizler bu ülkede umudun, huzurun, güvencenin ne anlama geldiğini biliyoruz. 24 Haziran'da bu ülkeye barışı, özgürlüğü, huzuru getirmenin sözünü veriyoruz."

HDP olarak Türkiye'yi yönetmeye aday olduklarını aktaran Buldan, partililerden 24 Haziran'a kadar çalışmalarını aralıksız sürdürmeleri istedi.

Program, HDP'nin Ağrı milletvekili adaylarının tanıtımıyla sona erdi.

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