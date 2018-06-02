HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz bu ülkeyi değiştirmeye, dönüştürmeye, bu ülkede barışı, kardeşliği, özgürlüğü hakim kılmaya, güçlü şekilde parlamentoya girmeye ve bu ülkenin başına Selahattin Demirtaş'ı getirmeye söz verdik." dedi.
Buldan, partisince Ağrı merkezindeki Tahir Elçi Caddesi'nde düzenlenen halk buluşması ve milletvekili aday tanıtım programında partililere hitap etti.
HDP'nin demokrasi, barış ve kardeşliğe olan inancını her gün büyüterek alanlara indiğini ifade eden Buldan, "Biz bu ülkeyi değiştirmeye, dönüştürmeye, bu ülkede barışı, kardeşliği, özgürlüğü hakim kılmaya, güçlü şekilde parlamentoya girmeye ve bu ülkenin başına Selahattin Demirtaş'ı getirmeye söz verdik. 24 Haziran bizim günümüz olacak." diye konuştu.
Buldan, Türkiye'de yürütülen çözüm sürecinin ülke için çok önemli olduğunu ancak çeşitli provokasyonlarla sürecin kaldırıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Barış sürecinde analarımız ağlamadı, çocuklarımız ölmedi, herkes huzur içerisinde yaşıyordu ancak ilk provokasyon Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gerçekleştirilmek istendi. Ağrı halkı bunun önüne geçti. Şimdi Ağrı halkının yapacağı bir şey daha var. 24 Haziran'da HDP'ye sahip çıkarak 4 milletvekilini parlamentoya göndermek. Bizler bu ülkede umudun, huzurun, güvencenin ne anlama geldiğini biliyoruz. 24 Haziran'da bu ülkeye barışı, özgürlüğü, huzuru getirmenin sözünü veriyoruz."
HDP olarak Türkiye'yi yönetmeye aday olduklarını aktaran Buldan, partililerden 24 Haziran'a kadar çalışmalarını aralıksız sürdürmeleri istedi.
Program, HDP'nin Ağrı milletvekili adaylarının tanıtımıyla sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!
Kendini yalanlayan Nasuhi Güngör'e bir tepki de AK Partili Metiner'den!
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Esad ve YPG anlaştı!
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum