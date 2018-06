HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan,"Yüzde 10 barajı şu an sadece HDP için var." dedi.

Van'da partisinin seçim bürosunun açılışına katılan Buldan, burada yaptığı konuşmada, her şeye rağmen Meclise güçlü bir şekilde gireceklerini söyledi.

"Cesaretleri yok Demirtaş'ı serbest bırakmaya. Onlar bırakmasa da bu halk 24 Haziran akşamı Demirtaş'ı özgürlüğüne kavuşturacak. HDP 24 Haziran'da AKP'ye dersini verecek." diyen Buldan, şunları ileri sürdü:

"Selahattin Demirtaş'ın cesaretinden o kadar korkuyorlar ki siyasetinden o kadar korkuyorlar ki bütün dünya açıklama yapıyor 'Bir Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde olamaz' diye ama cesaretleri yok onu bırakmaya. Demirtaş'ın yargılandığı dosyalar düşünce özgürlüğüdür, ifade özgürlüğüdür, halkının irade anlayışıdır."

Buldan, şunları savundu:

"Onlar sanıyor ki belediye başkanı ve milletvekillerini cezaevine koyarsak insanlar HDP'ye sahip çıkamaz. Ama işte siz buradasınız, Van buradadır. Meclisten bizi atarlarken bize 'Siyaset yapmayın sizi tasviye ettik' dediler. Yüzde 10 barajı şu an sadece HDP için var. Belediye başkanı, milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayımız cezaevinde. Şu an bütün oyunlar HDP'nin üzerinden, Kürtler üzerinden oynanıyor ama her şeye rağmen Meclise daha güçlü gireceğiz."