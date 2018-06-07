İZMİR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP bir kadın partisidir, bugün Türkiye'deki kadınların sorunlarıyla bire bir ilgilenen partidir. En fazla kadın milletvekili HDP'dedir. Karar mekanizmalarında en fazla kadınların olduğu partidir." dedi.
Konak ilçesinde partisinin "Kadın Seçim Bürosu"nun açılışına katılan Buldan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'ın HDP açısından önemli bir tarih olacağını söyledi.
Buldan, 24 Haziran'dan sonra başta kadınlar olmak üzere Türkiye'de emeği sömürülen, yok sayılan herkesin kaderinin değişeceğini belirterek "24 Haziran'da hepiniz yeni bir yaşama merhaba diyeceksiniz. Değişimi biz kadınlarla gerçekleştireceğiz, hiç merak etmeyin." diye konuştu.
HDP'nin kurulduğu günden bu yana kadınlara en çok önem veren parti olduğunu söyleyen Buldan, "HDP bir kadın partisidir, bugün Türkiye'deki kadınların sorunlarıyla bire bir ilgilenen partidir. En fazla kadın milletvekili HDP'dedir. Karar mekanizmalarında en fazla kadınların olduğu partidir." ifadelerini kullandı.
Buldan, Konak'taki Kadın Seçim Bürosu açılışının ardından Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'ndeki iftarda partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek
Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu
Bursa'da hastaneye diye evden çıkan kadının, eşinin arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Bu halinden eser kalmadı! O artık ‘mavi gözlü beyaz ejderha'
Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
WhatsApp’ın sinir bozan o tuşu sonunda değişiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum