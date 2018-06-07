İZMİR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP bir kadın partisidir, bugün Türkiye'deki kadınların sorunlarıyla bire bir ilgilenen partidir. En fazla kadın milletvekili HDP'dedir. Karar mekanizmalarında en fazla kadınların olduğu partidir." dedi.

Konak ilçesinde partisinin "Kadın Seçim Bürosu"nun açılışına katılan Buldan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'ın HDP açısından önemli bir tarih olacağını söyledi.

Buldan, 24 Haziran'dan sonra başta kadınlar olmak üzere Türkiye'de emeği sömürülen, yok sayılan herkesin kaderinin değişeceğini belirterek "24 Haziran'da hepiniz yeni bir yaşama merhaba diyeceksiniz. Değişimi biz kadınlarla gerçekleştireceğiz, hiç merak etmeyin." diye konuştu.

HDP'nin kurulduğu günden bu yana kadınlara en çok önem veren parti olduğunu söyleyen Buldan, "HDP bir kadın partisidir, bugün Türkiye'deki kadınların sorunlarıyla bire bir ilgilenen partidir. En fazla kadın milletvekili HDP'dedir. Karar mekanizmalarında en fazla kadınların olduğu partidir." ifadelerini kullandı.

Buldan, Konak'taki Kadın Seçim Bürosu açılışının ardından Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'ndeki iftarda partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

