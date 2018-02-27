HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Çocukların kendisini koruyabilecekleri çocuk koruma programları bu suçun önlenmesine yönelik tedbirlerin alınacağı bir program hayata geçirilmeli" dedi.
Temelli, HDP Grup Toplantısı’nda konuştu. Temelli, çocuk istismarına yönelik olarak, "Bir istismar bile aslında önemlidir. Bir istismar bile bu ülke açısından büyük bir utanç, ciddi bir ahlaki sorundur. Hükümet şimdi yine bir göz boyama esprisi ile suçluyu yakalarlarsa cezalandırarak, kimyasal hadım projeleriyle bu sorunu çözmeye çalışıyor. Oysa çocukların kendisini koruyabilecekleri çocuk koruma programları bu suçun önlenmesine yönelik tedbirlerin alınacağı bir program hayata geçirilmeli" dedi.
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Temelli, "Bugün şeker pancarı üretiminden geçinen nüfus sadece çiftçiler değildir. Bu alana bağlı olarak baktığımızda yaklaşık bir milyon insanı etkileyecek bir karardır" ifadelerini kullandı.
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