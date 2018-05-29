HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk haline ilişkin, "Mahkemelere müracaat ettik reddettiler. Şimdi Anayasa Mahkemesine gidiyoruz." dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde partisinin düzenlediği iftara ve Bursa milletvekili adaylarının tanıtımına katılan Temelli, iftara katılanların güzel bir ramazan ayı geçirmelerini temenni etti.

25 Haziran'da ülkenin umuda uyanacağını ifade eden Temelli, "Biz halaylarımızla, şenliklerimizle, türkülerimizle Türkiye'ye demokrasiyi, barışı hep birlikte getireceğiz." dedi

Partilerinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 18 aydır cezaevinde olduğunu söyleyen Temelli, "Biz dedik ki bu seçim sürecinde tüm cumhurbaşkanları adayları eşit koşullarda yarışsın. Halka programlarını anlatsın. Seçme ve seçilme hakkına bir gölge düşmesin. Mahkemelere müracaat ettik reddettiler. Şimdi Anayasa Mahkemesine gidiyoruz." diye konuştu.

