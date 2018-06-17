HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ''Sandığa gidip oylarımızı kullanarak irademize sahip çıkacağız.'' dedi.

Temelli, partisince Merinos Parkı'nda düzenlenen mitingde, Türk halkıyla, Kürt halkıyla, tüm halklarla, inançlarla, emekçilerle, kadınlarla, gençlerle bir araya geleceklerini söyledi.

Bursa'da birden fazla vekil çıkaracaklarını ileri süren Temelli, şöyle konuştu:

''Sandığa gidip oylarımızı kullanarak irademize sahip çıkacağız. Oylarımızın akıbetini de hep birlikte takip edeceğiz. Herkes müşahit olacak oylara sahip çıkacak. Bizler umudun yolcularıyız, bizler yürüdükçe umut yürür. Umut yürüdükçe bunun önünde duracak baraj yoktur, sel olacağız bu barajı yıkacağız.''

Yeni bir anayasa yapacaklarını, demokrasiyi ön planda tutucaklarını dile getiren Temelli, AK Parti'nin 16 yıllık iktidarını eleştirdi.

Temelli, konuşmasının ardından miting alanına gelen vatandaşlarla tokalaştı.

