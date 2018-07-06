HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun

Temelli, parti genel merkezinde düzenlenen İl Eş Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin sonuçlarına değinerek, bu seçimin en büyük başarısını HDP'nin gerçekleştirdiğini iddia etti. Temelli, "Her şeye rağmen HDP parlamentoda" ifadesini kullandı.

Temelli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye demokrasisi ve barışının önünü tıkayan bir sistem olacağını savundu. Son açıklanan enflasyon rakamına da işaret eden Temelli, IMF ya da IMF'siz bir kemer sıkma politikasının izleneceğini iddia etti.

Çocuklara yönelik istismarlara dikkati çeken Temelli, "Bu şiddetin, saldırıların, çocuk cinayetlerinin arttığı, çocukların kaybolduğu bir yerde iktidarın topluma önerdiği şey idamdır. O suçu üreten iklimi, ortamı ortadan kaldırmadığınız sürece sadece suçluya yönelik bir ceza sistemiyle bir toplumsal krizi, çocuklara ve kadına yönelik şiddeti önlemeniz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

"YEREL SEÇİMLERE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Yerel seçimlere 8 ay gibi kısa bir süre kaldığını belirten Temelli, bu sürede örgütün tüm hazırlıklarını en hızlı şekilde tamamlayacağını anlattı. Temelli, "Önümüzdeki dönem örgütsel yapımızı yeniden güçlendirerek, tüm eksikliklerimizi çok hızlı bir şekilde gidererek bu 8 aylık dönemi en işi şekilde değerlendirerek yerel seçimlere hazırlanacağız." diye konuştu.