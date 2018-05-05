HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin pasaportuna el konuldu.
Temelli’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "HDP Seçim kampanyasından Notlar 2: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ nin pasaportuna el konuldu, yurtdışına çıkamıyor.." dedi.
Temelli'nin tweeti şöyle:
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