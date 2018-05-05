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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 12:36 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda pasaportuna el koyulduğunu duyurdu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin pasaportuna el konuldu.

Temelli’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "HDP Seçim kampanyasından Notlar 2: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ nin pasaportuna el konuldu, yurtdışına çıkamıyor.." dedi.

Temelli'nin tweeti şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
Sezai Temelli HDP

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