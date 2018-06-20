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HDP Eş Genel Başkanı Temelli Hatay'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

Sezai Temelli: - "24 Haziran'da demokrasinin, barışın, huzurun önündeki barajı, HDP'nin önündeki barajı hep birlikte yıkacağız"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "24 Haziran'da demokrasinin, barışın, huzurun önündeki barajı, HDP'nin önündeki barajı hep birlikte yıkacağız." dedi.

Temelli, partisince Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen mitingde, HDP'nin Türkiye'nin her yerinde alanlarda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tüm meydanlarında HDP'nin sesinin yükseldiğini savunan Temelli, "24 Haziran'a kadar da bu ses yükselmeye devam edecek. 24 Haziran'da demokrasinin, barışın, huzurun önündeki barajı, HDP'nin önündeki barajı hep birlikte yıkacağız." diye konuştu.

Meclise 180 milletvekiliyle geri döneceklerini iddia eden Temelli, seçimlerden sonra ülkenin önünün açılacağını söyledi.

Temelli, konuşmasının ardından miting alanına gelenlerle selamlaştı.

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hatay HDP Eş Başkanı Sezai Temelli miting

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