HDP Eş Genel Başkanı Temelli: İktidar düşecek, faiz ve döviz de düşecek

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerinde ülkeye barış geleceğini belirterek, "Bu ülkeye barış gelecekse işte bu onurlu duruş ile gelecek. İktidar çok yakında düşecek, faiz de düşecek, döviz de düşecek. Hepsini bir arada düşeceğiz" dedi.

Siirt İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Siirt milletvekili adayları Meral Danış Beştaş, Sıddık Taş, Hayrettin Şen, parti meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Parti binası önündeki seçim otobüsü üzerinden kalabalığa seslenen Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerinden sonra ülkeye barış geleceğini belirterek, "Bu ülkeye barış gelecekse işte bu onurlu duruş ile gelecektir. İktidar çok yakında düşecek, faiz de düşecek, döviz de düşecek, iktidar da düşecek ve hepsini bir arada düşüreceğiz. 3 haftaları kaldı ve hala çıkıyor bizimle uğraşıyor. Sanki 16 yıldır iktidarda biz varız, sanki 16 yıldır bu ülkenin başına ne geliyorsa bizden geliyor" dedi.