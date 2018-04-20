Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "7 Haziran 2015 seçimlerinde yarım bıraktığımız işi 24 Haziran’da tamamlayacağız” dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin de katılımıyla kentteki bir düğün salonunda ’halkla buluşma’ etkinliği düzenlendi. Polis tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte, salona girenler üst aramasından geçirildi.
Temelli, kendilerinin Türk, Kürt, Alevi, Süryani, Ermeni olarak Türkiye’yi yansıttıklarını belirterek, "Erdoğan; sen bizi sandığa falan gömemezsin, senin buna gücün yetmez. 7 Haziran 2015 seçimlerinde yarım bıraktığımız işi 24 Haziran’da tamamlayacağız” dedi.
Etkinliğe, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Dirayet Dilan Taşdemir, parti yöneticileri ve HDP’li vatandaşlar katıldı.
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