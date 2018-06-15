HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den 'Suruç' açıklaması: suçluları bir an önce adalete teslim edin

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı ve Van milletvekili adayı Sezai Temelli, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Buradan bir kez daha İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, valilere çağrı yapıyorum. Hemen olayın gelişmesindeki delillerin karartılmasının önüne geçin. Bu olayın suçlularını, bu provokasyonu gerçekleştirenleri bir an önce yakalayıp, adalete teslim edin" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, DBP Van İl Örgütü tarafından düzenlenen halkla bayramlaşma programına katıldı. Vatandaş ve partililerle tek tek tokalaşıp, bayramlarını kutlayan Temelli, Suruç'taki olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın bir provokasyon olduğunu söyleyen Temelli, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki, barış içinde, huzur içinde bir ülkede bu bayramı birlikte kutlayalım. Ama maalesef yine hüzünle bir bayrama girdik. Buradan Suruç'ta yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Dün yaşanan bu olay, bugün bu bayramı hüzünle karşılamamıza neden oldu. Üzgünüz ama günlerdir uyarıyorduk, günlerdir tüm Türkiye'ye , tüm halklarımızı bu tür provokasyonlara karşı uyarıyorduk. Sürekli iktidarın, başta Cumhurbaşkanının nefret söylemiyle, insanları kamplaştıran söylemiyle karşı karşıya getirdiği, büyük bir gerilim yarattığı bir Ramazan ayını geride bıraktık. Böyle bir ayda bu tür bir dilin kullanılması aslında en fazla bu dine karşı bir hakarettir. Oysa Ramazan ayı insanları buluşturan, yan yana getiren, hangi dinden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun insanları kavuşturan, kucaklaştıran bir ay. Bu ayda herkesten böyle bir davranış beklerken, bir nefret söylemiyle, HDP'yi düşmanlaştıran bir yaklaşımla karşılaştık ve provokasyonlar devam etti. Maaselef birçok yerde saldırılar gerçekleşti. Fotoğrafları bile bir tahammülsüzlük söz konusu oldu ve en sonunda da dün Suruç'ta o istenmeyen büyük acı, olay yaşandı. Bu olay yaşanmayabilirdi, bu acılar yaşanmayabilirdi. Ama, iktidar bu anlayışından bir türlü vazgeçmiyor. Tıpkı 7 Haziran seçimlerine giderken yaşadığımız olaylar, 1 Kasım seçimine giderken yaşadığımız olaylar şimdi yeniden sahnelenmekte, senaryolar yazılmakta, hayata geçirilmeye çalışılmakta."