HDP Eskişehir milletvekili adaylarını tanıttı

ESKİŞEHİR (AA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu coğrafyayı bir barış ve bir arada yaşama coğrafyasına hep birlikte HDP ile kavuşturacağız." dedi.
Temelli, partisinin Eskişehir İl Başkanlığınca Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısında, HDP'nin Türkiye'nin partisi olduğunu ve Türkiye'nin adaylarıyla seçime katılacağını söyledi.
Herkes için barış, demokrasi ve adalet için yola çıktıklarını belirten Temelli, "Dönen dönsün yolundan, biz dönmeyeceğiz. Bu ülkeye adalet, barış, demokrasi gelene kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu coğrafyayı bir barış ve bir arada yaşama coğrafyasına hep birlikte HDP ile kavuşturacağız." diye konuştu.
Temelli, tüm farklılıklara rağmen bir arada yaşanabileceğini vurgulayarak, "Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Farklılıklarımız bize güç katar. Hangi inançtan olursak olalım, hangi etnik kökenden gelirsek gelelim, bu ortak vatanımızda birlikte demokratik cumhuriyeti inşa edebiliriz. 25 Haziran sabahı umuda uyanabilmek için sandığımıza, irademize, oyumuza hep birlikte sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.
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