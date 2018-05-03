HDP Gaziantep Milletvekili Toğrul:

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, "Türkiye’de maalesef büyük basın tamamen siyasi iktidara bağlı, yerel ve küçük basın da devlet olanaklarından eşit faydalandırılmadığı için ciddi ekonomik sıkıntılarla siyasi otorite tarafından baskılanıyor ve yaşayamaz hale getiriliyor." iddiasında bulundu.

Toğrul, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye küçük Millet Meclisi (TkMM) tarafından hazırlanan "Türkiye Basını; Haber Alma ve Yapma Özgürlüğü" başlıklı raporu değerlendirdi.

TkMM'nin her ay düzenli olarak bir konu başlığında toplantılar düzenlediğini belirten Toğrul, rapora göre, nisan ayında 14 ilde toplantı yapılmasının planlandığını ancak bunlardan 11'inin gerçekleştirildiğini söyledi.

Toğrul, toplantılarda daha çok medya gruplarının ve sahiplerinin sadece medya alanında çalışma yapmadığı, bir çok iktisadi faaliyetler yürüttüğü ve bunun medyanın bağımsızlığını ciddi anlamda etkilediği görüşlerine yer verildiğini kaydetti. Toğrul, "Siyaset her dönem medya üzerinde etkili olmuştur ama hiçbir dönemde medya, bu kadar siyasetin güdümünde bir zamanı geçirmemiştir. Türkiye’de maalesef büyük basın tamamen siyasi iktidara bağlı, yerel ve küçük basında devlet olanaklarından eşit faydalandırılmadığı için ciddi ekonomik sıkıntılarla siyasi otorite tarafından baskılanıyor ve yaşayamaz hale getiriliyor." görüşünü savundu.

