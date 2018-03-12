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HDP Grup Başkanvekili Beştaş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

"Biz, aslında parti olarak ittifaklara karşı değiliz. Demokrasi, barış, özgürlükler, kadın, ekoloji gibi birçok mesele açısından farklı partilerle ve kesimlerle ittifak yapan bir çatı parti konumundayız"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Biz, aslında parti olarak ittifaklara karşı değiliz. Demokrasi, barış, özgürlükler, kadın, ekoloji gibi birçok mesele açısından farklı partilerle ve kesimlerle ittifak yapan bir çatı parti konumundayız." ifadesini kullandı.

Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin Afrin bölgesine ilişkin haberlerin 52 gündür ana haber bültenlerinde "tek taraflı bir propagandayla Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurulduğunu" öne sürdü.

Afrin konusunda hükümet yetkililerinin çok sayıda açıklaması olduğunu dile getiren Beştaş, "Bunların hiçbiri aslında gerçeği yansıtmıyor. Hakikatleri halktan gizlemeye devam ediyorlar. Son söylemleri; 'Afrin'i gerçek sahiplerine teslim edeceğiz.' Bu tamamen halkı kandırmaya yönelik bir söylemdir. O topraklarda zaten sahipleri, Afrinliler oturuyor." iddiasında bulundu.

Beştaş, şu görüşleri savundu:

"(Biz Afrin'i işgal etmeye gitmedik) diyorlar ya peki Afrin'de Türk bayrağıyla görüntüleri nasıl izah edeceğiz? Neden oraya Türk bayrakları çekiliyor? 'Afrin, vatan savunması' diye söylüyorlar ya oradaki askerlerin hem de AKP Genel Başkanı'nın yaptığı bozkurt işaretini nereye koyacağız? Hangi vatan? Afrin bizim vatanımız mı? Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir yer mi? Değil. O zaman neden oraya Türk bayrakları asılıyor ve askerler bozkurt işaretiyle fotoğraf veriyor. Bu vatanın savunması değil, AKP-MHP ittifakının bekasının geleceğini kurtarmak için başlatılan bir savaştır."

Meral Danış Beştaş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye ilişkin ateşkes kararının arkasında durmak zorunda olduğunu belirterek, "Burada Afrin düşmeyecek, insanlık düşecek." dedi.

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin teklifin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anımsatan Beştaş, "Adına 'cumhur ittifakı' denilen yasanın kesinlikle bir ittifak yasası değil, halk iradesini gasp etme ve seçim güvenliğini tümüyle ortadan kaldırma yasası olduğunu peşinen söylemek istiyorum." diye konuştu.

Kanun teklif ile yapılanmak istenen değişiklikleri anlatan Beştaş, ittifaka dahil olmayan partilerin yüzde 9,99 alsa bile Meclis dışında kalacağını ve bu yönüyle temsilde adalet ilkesini tümüyle ortadan kaldıran bir teklif ile karşı karşıya olduklarını savundu. Beştaş, parti olarak ittifaklara karşı olmadıklarını, demokrasi, barış, özgürlükler, kadın, ekoloji gibi birçok mesele açısından farklı partilerle ve kesimlerle ittifak yapan bir çatı partisi konumunda olduklarını söyledi.

Beştaş, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda yaşanan kavgaya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını ve Meclis Başkanlığına gerekli başvuruları yapacaklarını ifade etti.

Bir gazetecinin, "Erdoğan'ın bozkurt işareti yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Beştaş, şu yanıtı verdi:

"Kürt'e karşı kurt olma politikası. Bu aslında birbirlerinden hiçbir farkı olmadığını, Bahçeli, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kurt işaretlerinin aslında aralarındaki farklılığın ne kadar inceleştiğini ve Kürtlerin hak ile özgürlük talebi söz konusu olunca nasıl kurta dönüştüklerini göstermesi açısından dikkat çekicidir."

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Afrin meral danış beştaş seçim ittifakı

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