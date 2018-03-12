HDP Grup Başkanvekili Beştaş:

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Biz, aslında parti olarak ittifaklara karşı değiliz. Demokrasi, barış, özgürlükler, kadın, ekoloji gibi birçok mesele açısından farklı partilerle ve kesimlerle ittifak yapan bir çatı parti konumundayız." ifadesini kullandı.

Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin Afrin bölgesine ilişkin haberlerin 52 gündür ana haber bültenlerinde "tek taraflı bir propagandayla Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurulduğunu" öne sürdü.

Afrin konusunda hükümet yetkililerinin çok sayıda açıklaması olduğunu dile getiren Beştaş, "Bunların hiçbiri aslında gerçeği yansıtmıyor. Hakikatleri halktan gizlemeye devam ediyorlar. Son söylemleri; 'Afrin'i gerçek sahiplerine teslim edeceğiz.' Bu tamamen halkı kandırmaya yönelik bir söylemdir. O topraklarda zaten sahipleri, Afrinliler oturuyor." iddiasında bulundu.

Beştaş, şu görüşleri savundu:

"(Biz Afrin'i işgal etmeye gitmedik) diyorlar ya peki Afrin'de Türk bayrağıyla görüntüleri nasıl izah edeceğiz? Neden oraya Türk bayrakları çekiliyor? 'Afrin, vatan savunması' diye söylüyorlar ya oradaki askerlerin hem de AKP Genel Başkanı'nın yaptığı bozkurt işaretini nereye koyacağız? Hangi vatan? Afrin bizim vatanımız mı? Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir yer mi? Değil. O zaman neden oraya Türk bayrakları asılıyor ve askerler bozkurt işaretiyle fotoğraf veriyor. Bu vatanın savunması değil, AKP-MHP ittifakının bekasının geleceğini kurtarmak için başlatılan bir savaştır."