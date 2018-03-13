HDP Grup Başkanvekili Beştaş:

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Seçim yasasına ilişkin değişikliklerin hiçbir şekilde hukuk, siyaset, uluslararası değerler, içtihatlar ve siyasi teamüllerle bir ilgisi yoktur." dedi.
Beştaş, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ile birlikte TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, Meclis tarihinde ender günlerden birini yaşadıklarını ve çalışmaların 20 saati aştığını söyledi.
Kötü bir güne uyandıklarını ama bunu iyi günlere evirecekleri günlerin ise yakın olacağını ifade eden Beştaş, "Seçim yasasına ilişkin değişikliklerin hiçbir şekilde hukuk, siyaset, uluslararası değerler, içtihatlar ve siyasi teamüllerle bir ilgisi yoktur. Tümüyle yolsuzluğu, hileleri meşrulaştırmak ve yasallaştırmak için yapılan bir çalışmadır." görüşünü savundu.
Bütün muhalefetlerine rağmen teklifin tek bir virgülünün bile değişmediğini belirten Beştaş, dün TBMM Genel Kurulunda HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın da konuşma yaptığı sırada Meclis teamüllerine ve İçtüzük hükümlerine aykırı bir şekilde mikrofonunun kapandığını kaydetti.
Kerestecioğlu ise Meclisin artık milletvekillerinin can güvenliğini hissetmediği bir yer haline geldiğini savunarak, erkek egemen ve aynı zamanda da şiddetin tezahür ettiği bir Mecliste yaşadıklarını ve bugün bunu gördüklerini vurguladı.
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