HDP Grup Başkanvekili Beştaş:

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "28 Şubat'ta türbanlı öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine karşıydık, bugün solcu, komünist gençlerin eğitim hakkının engellenmesine yine karşıyız." dedi.

Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bazı illerde Nevruz Bayramı kutlamalarının engellendiğini öne sürdü.

Afrin'in kendilerinin değişmez gündemlerinden birisi olduğunu dile getiren Beştaş, Afrin'de artık Afrinlilerin kalmadığını savundu.

Beştaş, şöyle devam etti:

"Afrin'de talan edilen, yağmalanan mallar Azez'de satılıyor. Afrin'e yönelik saldırı, işgal ve ilhak kesinlikle Birleşmiş Milletlerin 51. maddesine aykırıdır. Türkiye, meşru müdafaa halinde değildir. Türkiye, saldırıdadır. Dün, 'Sincar'a da gidiyoruz.' dediler. Bu ne demek? Birleşmiş Milletler statüsünü kendi lehine yorumlamaya çalışıyor ama nafiledir. Bundan bir sonuç, ekmek çıkmaz."

Son günlerde en çok tartışılan konulardan birinin Boğaziçi Üniversitesi ve öğrencilerinin durumu olduğunu aktaran Beştaş, Türkiye'de bilimin yok edilmek istendiğini ve buna asla izin vermeyeceklerini bildirdi. Beştaş, "28 Şubat'ta türbanlı öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine karşıydık, bugün solcu, komünist gençlerin eğitim hakkının engellenmesine yine karşıyız." ifadesini kullandı.