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HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 15:24 | Son Güncelleme

"HDP halkın sesini, taleplerini, buraya gelme gerekçelerini en güçlü şekilde duyurmayı sürdürecektir"

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "HDP halkın sesini, taleplerini, buraya gelme gerekçelerini en güçlü şekilde duyurmayı sürdürecektir." dedi.

Kurtulan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Meclisteki yemin töreninin hemen sonrasında acele bir şekilde ihtisas komisyonlarının kurulduğunu ve ardı ardına yasa tekliflerinin sunulduğunu ifade etti.

Terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ile bedelli askerliğin de yer aldığı "torba kanun teklifi"nin komisyon görüşmelerinde muhalefet partilerinin hiçbir önerisinin dikkate alınmadığını söyleyen Kurtulan, "Çok hızlı bir mesai ile terörle mücadele düzenlemesi ve bedelli düzenlemesinin de olduğu torba teklif yasalaştı." diye konuştu.

Kurtulan, iktidar partisinin Genel Kurul çalışmalarında farklı düşüncelere tahammül edemediğini, kürsüde bile saldırı tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını öne sürdü.

"OHAL kalkıyor düzmecesi aslına bir göz boyamaydı" diyen Kurtulan, şunları kaydetti:

"OHAL'in yerine ikame ettirilen bir durumla karşı karşıyaydık. Ülkenin OHAL'e ihtiyacının olmadığını defalarca belirttik. Ülkemizin çok daha başka sorunları olduğunu dile getirdik. Demokrasi, adalet, insan hakları, Kürt sorunu, işsizlik, ekonomi gibi sorunları bir araya getirdiğimizde Meclisin ilk günden itibaren bunları tartışması gerekirdi. Ancak AKP'nin kendi varlığını, geleceğini garantiye alan bu antidemokratik yasa teklifi ile boğuşmak zorunda kaldık. Sonrasında ise çok farklı alanları kapsayan torba teklif ile karşı karşıya kaldık. AKP'nin tekçi zihniyeti 'Ben yaptım ve bitiriyorum.' dayatması ile iki haftalık bir süreci yaşadık. HDP halkın sesini, taleplerini, buraya gelme gerekçelerini en güçlü şekilde duyurmayı sürdürecektir."

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bedelli düzenlemesinin de olduğu "torba teklif" HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan TBMM terörle mücadele düzenlemesi

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