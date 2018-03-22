HDP Grup Başkanvekili Kerestecioğlu:

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Şırnak, Mardin, Van'ı, OHAL ve kayyumlar olmadan yönetemeyenler Afrin halkına ne söyleyebilirler?" dedi.

Kerestecioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türk ordusunun ÖSO ile Afrin'e girdiğini, bunun da 18 Mart'a denk getirilip Çanakkale gibi bir zafer çıkarılmaya çalışıldığını iddia etti.

Türk'ü, Kürt'ü ile bir ülke savunması olan Çanakkale'yi kutlamak yerine onu da bölerek Afrin kutlaması yapılmak istendiğini savunan Kerestecioğlu, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ve şimdi Afrin'de yaşanan sorunun Kürt sorunu olduğunu öne sürdü.

Kerestecioğlu, başından beri Kürt halkına karşı yapılan ve Kürt sorununu yaratan şeylerin, bugün Afrin'de tekrarlandığını iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de çözümü, savaşa ve silaha havale edilen Kürt sorununa bakış açısı, Afrin'de de hakim kılınıyor. Zilan, Ağrı, Dersim'de yapılanlar bu sorunu çözmedi, daha içinden çıkılmaz, kanlı sürece soktu. Kürt sorununda çözümsüzlüğü öyle noktaya taşıdılar ki Kerkük'ten Afrin'e Kürt halkının bulunduğu bütün topraklar neredeyse tehdit algılanıyor. Tehdit olarak algılanan bütün topraklara saldırı ihtimali olabilir. İçeride Kürt sorununu çözemeyenler, sorunu uluslar arası hale getirdiler. Şırnak, Mardin, Van'ı, OHAL ve kayyumlar olmadan yönetemeyenler Afrin halkına ne söyleyebilirler? Kör bir militarist söylem dışında bölgedeki Kürt, Alevi, Ermeni, Süryani, Asuri halklar için nasıl yaklaşımları var, duymadık."