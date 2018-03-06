Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz çıktığımız sokaklarda, meydanlarda yaptığımız konuşmalarda şunu söylüyoruz: Biz de bir ittifak kurduk. Bizim ittifakımız kadın, barış, özgürlük ittifakıdır" dedi.
Buldan, HDP Grup Toplantısı’nda konuştu. Buldan, Kadınlar Günü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da çok daha güçlü, coşkulu, kararlı ve cesur bir şekilde alanlarda olacaklarını belirterek, bir ülkede kadın özgür, eşit olmadan o ülke özgür olamayacağını ve hiç kimsenin eşit haklarda yaşayamayacağını söyledi. Buldan, şöyle konuştu:
"OHAL ve KHK’lardan en fazla mağdur olanın yine kadınlardır. KHK’lar ile binlerce kadın iş hayatından ihraç edildi. Ekonomik özgürlüğü elinden alınan kadınlar erkeklere bağlı olarak yaşamaya zorlandılar. Kadın düşmanı zihniyete karşı direniyoruz. Bu nedenle her gün hedef alınıyoruz. HDP aynı zamanda bir kadın partisidir. Bizi engelleyemeyecekler. Biz milyonlarız ve gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz. HDP olduğu sürece kadını, kadın kimliğini yok edemeyecekler. Kadınların umudunu ve cesaretini kıramayacaklar."
AK Parti ve MHP’nin bir ittifakına ilişkin olarak Buldan, "Biz çıktığımız sokaklarda, meydanlarda yaptığımız konuşmalarda şunu söylüyoruz: Biz de bir ittifak kurduk. Bizim ittifakımız kadın, barış, özgürlük ittifakıdır. Tüm kadın yoldaşlarımı bu ittifakın içerisine davet ediyor, ele ele, omuz omuza mücadele etmeye çağırıyorum" dedi.
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