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HDP Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 16:02 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İttifak kavram olarak kötü bir kavram değil.

HDP Grup Toplantısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İttifak kavram olarak kötü bir kavram değil. Nasıl ittifak yaptığınız önemli" dedi.
TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim ittifakına ilişkin konuştu. Temelli, "Yasayla seçime girecek kadar acz içindeler. Hangi koalisyonu kurarlarsa kursunlar, hangi siyasi iradeyi ipotek altına alırlarsa alsınlar bu tür yasalara muhtaç oldukları için acz içindeler. Bilin ki bunlar seçimi şimdiden kaybetmişlerdir. Sürekli ‘erken seçim yapmayacağız’ diye dile getirmelerinden de zaten bu telaşı anlamanız mümkün. İttifak meselesi üzerinden bu şaibeli yasaya meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar. İttifak kavram olarak kötü bir kavram değil. Nasıl ittifak yaptığınız önemli. İttifakın kirlisi de var, temizi de var. Nasıl ittifak yaptığınız üzerinden dönüp yasalara, bu ittifak kanunlarına bakmanız önemli" dedi.
Zeytin Dalı Harekatına son verilmesini isteyen Sezai Temelli, Birleşmiş Milletlerin kararının Afrin’i de kapsadığını iddia etti ve bu kararın hayata geçirilemediğini savundu.

HDP Grup Toplantısı

HDP Grup Toplantısı

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