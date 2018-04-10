Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Sezai Temelli, "Kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını henüz bilmiyoruz ama daha önce kullanıldığını biliyoruz. Bu kimyasal silahın kimyalarının nereden gittiğinin belgeleri de var" dedi.

Temelli, HDP Grup Toplantısı’nda konuştu. Temelli, Birleşmiş Milletlerin Doğu Guta gündemiyle toplandığını hatırlatarak, "Kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını henüz bilmiyoruz ama daha önce kullanıldığını biliyoruz. Bu kimyasal silahın kimyalarının nereden gittiğinin belgeleri de var. Günü geldiğinde bu belgelerle aslında bütün dünya aydınlanacak. Bu kimyasalları oraya yollayanlar da yargılanacak" dedi.